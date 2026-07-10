- Optimales Verhältnis von ultradünnem Material und geringen Eisenverlusten zur drastischen Reduzierung hochfrequenzbedingter Energieverluste -

NIPPON KINZOKU CO., LTD. (Hauptsitz: Minato-ku, Tokio; President: Yasushi Shimokawa; TOKYO: 5491) und die Tochtergesellschaft NIKKIN DENJI KOGYO CO., LTD. (Hauptsitz: Kawaguchi, Saitama; President: Akira Nishimura) starten eine strategische Vertriebsinitiative für ihre ultradünnen kornorientierten Elektroblechbänder der GT-Serie und nicht kornorientierten Elektroblechbänder der ST-Serie unter dem Markennamen "Fine Eco Metal".

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260709857654/de/

By reducing the thickness of the electrical steel strip, eddy current loss (core loss) can be significantly lowered. Eddy currents are electrical currents generated within the electrical steel strip by alternating magnetic fields; they are a primary factor that increases core loss.

Fine Eco Metal ist der Markenname unserer proprietären Eco-Product-Serie, die nach unseren internen Umweltstandards zertifiziert ist.

Hintergrund und Ziele: Die Elektrifizierung vorantreiben

Vor dem Hintergrund des weltweiten Trends hin zu einer dekarbonisierten Gesellschaft steigt die Nachfrage nach Elektrifizierung und höherer Effizienz von Anlagen. Dadurch ist es noch wichtiger geworden, Energieverluste (Eisenverluste) insbesondere im Hochfrequenzbereich zu minimieren.

Dank unserer über Jahre entwickelten eigenen Walzverfahren und fortschrittlichen Wärmebehandlungstechnologien ist es uns gelungen, eine unerreicht geringe Materialdicke mit hervorragenden magnetischen Eigenschaften zu verbinden eine Kombination, die mit herkömmlichem Elektroblech nur schwer zu erzielen ist. Mit der Positionierung dieser Produkte als Fine Eco Metal wollen wir Kunden bei der Entwicklung von Technologien der nächsten Generation schneller mit passenden Lösungen unterstützen.

Produktpalette

1) Ultradünne kornorientierte Elektrobänder: GT-Serie

Durch die gezielte Ausrichtung der Kristallkörner weist diese Serie entlang der Kornorientierung außergewöhnlich gute magnetische Eigenschaften auf. Mit einer Materialdicke von nur 0,04 mm bis 0,10 mm sind diese Bänder deutlich dünner als herkömmliche kornorientierte Elektrobänder und reduzieren Wirbelstromverluste in Hochfrequenzanwendungen erheblich.

Anwendungsbereiche: Hochfrequenztransformatoren, Drosselspulen, Impulsstromversorgungen, magnetische Abschirmungen usw.

2) Ultradünne nicht kornorientierte Elektrobänder: ST-Serie

Diese Serie weist in allen Richtungen nahezu einheitliche magnetische Eigenschaften auf. Sie reduziert Wirbelstromverluste in Motoren deutlich und zeichnet sich im Hochfrequenzbereich von 400 Hz bis 20.000 Hz durch besonders geringe Verluste aus. Dadurch trägt sie wesentlich zu einer höheren Effizienz und kompakteren Motorbauweise bei.

Anwendungsbereiche: Hochgeschwindigkeitsmotoren für Drohnen, Elektromotoren für Kompressoren, medizinische Hochgeschwindigkeitsmotoren, kryogene Motoren usw.

Ausblick: Beitrag zu nachhaltiger Fertigung

Mit dem Ausbau dieses Produktangebots wollen wir innovative Entwicklungen bei hocheffizienten Motoren, Leistungselektronik der nächsten Generation und Hochfrequenztransformatoren unterstützen.

Weitere Informationen finden Sie hier:

https://www.nipponkinzoku.co.jp/assets/images/2026/07/20260709-En-Press-Release.pdf

Über die NIPPON KINZOKU Group

Unsere Produkte werden in einer Vielzahl von Bereichen eingesetzt, von der Präzisionstechnik bis zur Bauindustrie. https://www.nipponkinzoku.co.jp/en/

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