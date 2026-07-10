XRP Kurs Prognose im Juli 2026 zwischen schwachen Indikatoren und Wal-Akkumulation

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Die XRP Kurs Prognose sendet im Juli 2026 widersprüchliche Signale, denn RSI und MACD stehen kurz vor möglichen Verkaufssignalen auf Tagesbasis. Gleichzeitig fiel das Angebot auf Börsen auf ein Siebenjahrestief, und große Wallets kaufen in der Schwäche nach. Der Token notiert bei 1,09 Dollar und bewegt sich seitwärts mit leichter Abwärtstendenz. Standard Chartered senkte sein Jahresendziel von 8,00 auf 2,80 Dollar, doch die On-Chain-Daten zeigen Akkumulation auf institutionellem Niveau. Welche Seite setzt sich durch, und wo findet sich in diesem geteilten Markt ein Einstieg mit eigenem Auslöser?

XRP Kurs Prognose zwischen Verkaufssignalen und Akkumulation am Siebenjahrestief der Börsen

Der Token bewegt sich seit Tagen seitwärts mit leichter Abwärtstendenz, und die Preisentwicklung deutet auf eine korrektive Gegenbewegung hin. Laut Bitcoin2Go halten RSI und MACD ihre bullischen Crossover noch aufrecht, doch beide Indikatoren stehen kurz vor möglichen Verkaufssignalen auf Tagesbasis. Die Elliott-Wellen-Analyse zeigt eine laufende Welle 5, die auf weitere Abverkäufe hindeutet und den kurzfristigen Ausblick belastet. Der nächste Support liegt zwischen 0,75 und 0,93 Dollar, und der Widerstand zwischen 1,62 und 1,77 Dollar bleibt vorerst unerreichbar. Erst ein Bruch über den nächsten Widerstandsbereich würde das Chartbild aufhellen.

Die On-Chain-Daten erzählen ein anderes Bild als die technischen Indikatoren. Die Börsenreserven fielen auf rund 1,6 Milliarden Token, ein Rückgang von 50 Prozent seit dem Hoch im Oktober 2025. Laut wallstreet-online stieg der Binance Scarcity Index auf 0,77, den höchsten Wert seit Mitte 2024. Wallets mit 100 Millionen bis einer Milliarde Token kauften weiter hinzu, während der Kurs nachgab. Standard Chartered kürzte das Jahresendziel von 8,00 auf 2,80 Dollar, hält aber an einer langfristigen Einschätzung von 12,60 Dollar für 2028 fest.

Für den Juli bewegt sich die Spanne zwischen dem Support bei 1,00 Dollar und dem Widerstand bei 1,18 bis 1,20 Dollar. Der CLARITY Act verfehlte das Zeitfenster am 4. Juli, und der Senat kehrt am 13. Juli zurück. Im Juli flossen bisher 4,68 Millionen Dollar in die Fonds, nach 132 Millionen im Mai. Changelly sieht einen Juli-Durchschnitt von 1,17 Dollar, nur ein einstelliger Prozentgewinn vom aktuellen Niveau.

Selbst 2,80 Dollar wären nur ein 2,5-facher Anstieg über Monate, und in diesem begrenzten Raum suchen Anleger nach einem Einstieg, dessen Auslöser nicht von der Gesetzgebung abhängt.

Pepeto und die Marktlage: Wie ein Risk Scorer bei technischer Unsicherheit schützt

Während die technische Analyse Warnsignale zeigt und Gesetzgebung auf sich warten lässt, fließt Kapital in einen Presale, dessen Ergebnis an ein konkretes Listing gebunden ist. Der Risk Scorer von Pepeto analysiert jeden Smart Contract, bevor ein Trade ausgeführt wird, und warnt Anleger vor fehlerhaften oder manipulierten Kontrakten. In einer Phase, in der Indikatoren vor Abverkäufen warnen, gibt dieses Werkzeug eine Sicherheitsebene, die den Einstieg absichert. Diese Funktion arbeitet vollständig auf der Blockchain und steht jeder Wallet weltweit offen, nicht nur professionellen Handelsabteilungen großer Institute.

Die Bridge öffnet den Weg zwischen Blockchains und entfernt die Kosten, die sonst bei jedem Netzwerkwechsel anfallen. Anleger, deren Vermögenswerte bisher an eine Chain gebunden waren, können mit diesem Werkzeug reagieren, wenn sich Chancen auf anderen Netzwerken ergeben. Die Handelsplattform arbeitet bereits im Livebetrieb und stammt vom Gründerteam des originalen Pepe Coins, das aus einem Meme-Token ohne fertiges Produkt einen Milliardenwert formte. Ein ehemaliger Binance-Architekt im Kernteam liefert die Kompetenz, die den Schritt von der Presale-Phase zum aktiven Börsenhandel absichert und aus einer Ankündigung ein planbares Ereignis macht.

Bevor der Presale startete, ließ das Team den gesamten Plattform-Code durch das Sicherheitsunternehmen SolidProof in einer unabhängigen Prüfung auf Schwachstellen testen und bestätigen. Pepeto zog trotz extremer Marktangst über 10 Millionen Dollar an und bewies damit, dass informierte Wallets vor dem Listing handeln und nicht abwarten. Der Einstieg ist an ein konkretes Börsenereignis geknüpft und nicht von Senatskalendern oder technischen Chartmustern abhängig. Mit jedem offenen Presale-Tag rückt das Listing näher, und die Differenz zwischen dem heutigen Preis und dem späteren Handelskurs wird das Ergebnis für die teilnehmenden Wallets bestimmen.

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Fazit

Die XRP Kurs Prognose zeigt Ziele zwischen 1,17 und 2,80 Dollar, begrenztes Potenzial bei 109 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. Pepeto verknüpft seinen Einstieg mit einem Listing, während über 10 Millionen Dollar trotz extremer Angst in den Presale flossen. Frühe Käufer des Tokens unter einem Cent bauten bis 3,65 Dollar Vermögen auf, das alles veränderte. Eine vergleichbare Gelegenheit in der Frühphase existiert bei Pepeto, und auf der offiziellen Pepeto-Website lässt sich der Fortschritt des Presales verfolgen. Wer vor dem Handelsstart einsteigt, sichert sich die Differenz zum späteren Börsenkurs, die nach dem Listing nicht mehr verfügbar sein wird.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was zeigt die XRP Kurs Prognose für Juli 2026?

Die XRP Kurs Prognose bewegt sich zwischen dem Support bei 1,00 Dollar und dem Widerstand bei 1,18 bis 1,20 Dollar, während Standard Chartered das Jahresendziel auf 2,80 Dollar gesenkt hat und RSI sowie MACD vor Verkaufssignalen stehen.

Was ist Pepeto und welches Potenzial bietet der Presale?

Pepeto ist ein Presale-Projekt mit einem Risk Scorer, einer Bridge und einer aktiven Handelsplattform, das mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt hat. Alle Informationen finden Sie auf pepetocoin.com und als sichtbaren Link pepetocoin.com.