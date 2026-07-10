Die Kultmarke gestaltet mit Contentstack AXP die Zukunft der KI-gesteuerten digitalen Nutzererlebnisse

AUSTIN, Texas, July 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Contentstack , der CMS-Pionier, der agentische digitale Erlebnisse neu definiert, gab heute bekannt, dass TIME, eine der weltweit vertrauenswürdigsten und einflussreichsten Medienmarken, die Contentstack Agentic Experience Platform nutzt, um seinem erstklassigen Journalismus eine moderne digitale Grundlage zu geben, die neue Erlebnisse für die Leserschaft, eine schnellere Bereitstellung von Inhalten und kontinuierliche Innovation ermöglicht.

"Wir brauchten eine Plattform, die sowohl für unsere Technik- als auch für unsere Redaktionsteams funktioniert, ohne dass wir Kompromisse eingehen müssen", sagte Michael Mraz, General Manager für den B2C-Bereich und Chief Product Officer bei TIME. "Contentstack hat uns diese Balance verschafft. Unsere Entwickler profitieren von der Flexibilität einer API-First-Architektur, während unsere Redaktionsteams einen Arbeitsablauf erhalten, der tatsächlich dazu passt, wie Inhalte in der Praxis erstellt und veröffentlicht werden. Das verschafft uns schon heute sofortige betriebliche Effizienz und unterstützt uns gleichzeitig dabei, unsere nächsten Schritte in Richtung Personalisierung, Echtzeitdaten und intelligentere, KI-gesteuerte Erlebnisse zu gehen."

Die kürzlich erfolgte Umstellung von TIME auf Contentstack hat die Arbeitsabläufe der Redaktionsteams bereits verbessert, ohne dass die Abhängigkeit von technischen Ressourcen für alltägliche Aktualisierungen zugenommen hat. Außerdem ermöglichte sie die Einführung neuer, auf die Leserschaft ausgerichteter Funktionen, darunter die Registrierung auf der Website zur Förderung der Personalisierung, den kürzlichen Start von TIME Games, eine Reihe neuer Newsletter sowie ein verbessertes Videoerlebnis.

"In den letzten Jahren haben wir beobachtet, wie Unternehmen sich darauf gestürzt haben, KI einzuführen, ohne zuvor die zugrunde liegenden grundlegenden Herausforderungen anzugehen", sagte Neha Sampat, Gründerin und CEO von Contentstack. "Die Unternehmen, die dies richtig umsetzen, verfolgen einen gezielteren Ansatz: Zunächst schnelle Erfolge, dann eine solide Grundlage und schließlich die schrittweise Erweiterung der Möglichkeiten im Laufe der Zeit. TIME spiegelt diese Denkweise wider. Ihre Migration ist eine pragmatische Weiterentwicklung, die unmittelbare Wirkung zeigt und gleichzeitig Raum für den Ausbau zu fortgeschritteneren Funktionen schafft."

Michael Mraz wird auf der ContentCon im Laufe dieses Jahres über die Strategie hinter der inhaltlichen Neuausrichtung von TIME sowie über die nächste Generation KI-gestützter Erlebnisse sprechen.

Über Contentstack

Contentstack definiert neu, wie moderne digitale Erlebnisse gestaltet und verwaltet werden. Als Pionier der Agentic Experience Platform (AXP) vereint Contentstack strukturierte Inhalte und Marken-Governance (Content Cloud), Echtzeit-Kundendaten und Omnichannel-Personalisierung (Data Cloud) sowie autonome KI-Orchestrierung (Agent OS) in einem einheitlichen System.

Viele Unternehmen nutzen Headless-CMS oder eigenständige KI-Tools, um ihre Transformation voranzutreiben. Häufig sehen sie sich jedoch mit isolierten Systemen und manuellen Prozessen konfrontiert. Contentstack hilft Unternehmen, diese Komplexität zu überwinden. Inhalte, Daten und KI werden so miteinander verbunden, dass digitale Erlebnisse schneller bereitgestellt, einfacher verwaltet und in Echtzeit flexibler angepasst werden können.

Führende Marken wie Steve Madden, LG Electronics, Subaru of America, Dolce & Gabbana, 1-800-Flowers, Decathlon und Caesars Entertainment vertrauen auf Contentstack, um operative Reibungsverluste zu reduzieren und personalisierte, skalierbare digitale Erlebnisse zuverlässig bereitzustellen. Das Unternehmen ist bekannt für seine kundenorientierte Kultur sowie sein Engagement für die Gemeinschaften, denen es über das "Contentstack Cares"-Programm dient.

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Pressekontakt

Payton de los Cobos

Senior Manager, Earned Media & Communications

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