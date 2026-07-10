Seine Hoheit Scheich Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman des Obersten Energierats von Dubai, gab die Gründung von "DEWA International" bekannt, einer unabhängigen Tochtergesellschaft im vollständigen Besitz der Dubai Electricity and Water Authority (DEWA). Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, weltweit Projekte im Bereich konventioneller und sauberer Energien zu entwickeln und Dubais erfolgreiches Modell für die Energie- und Wasserinfrastruktur auf die globalen Märkte zu übertragen.

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DEWA International launched as a wholly owned independent subsidiary of DEWA to develop global energy and water projects (Photo: AETOSWire)

Seine Hoheit Scheich Ahmed bin Saeed Al Maktoum sagte: "Dank der Vision und der Leitlinien Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President und Premierminister der VAE sowie Herrscher von Dubai, ist Dubai zu einem globalen Vorbild für Erfolg und rasante Entwicklung geworden. Durch seine erstklassige Infrastruktur, insbesondere im Energie- und Wassersektor, hat sich Dubai fest als führender internationaler Maßstab etabliert. Die Gründung von DEWA International ist ein strategischer Schritt, um dieses Erfolgsmodell auf globale Märkte auszuweiten und Dubais Position als Quelle für Wissen und Fachkompetenz in den Bereichen Energie, Wasser, Nachhaltigkeit und digitale Transformation weiter zu stärken."

Seine Exzellenz Saeed Mohammed Al Tayer, Managing Director und CEO von DEWA, sagte: "Im Kern verkörpert DEWA Dubais inspirierende Erfolgsgeschichte. Geleitet von der Vision und den Vorgaben Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President und Premierminister der VAE sowie Herrscher von Dubai, hat sich das Emirat zu einem weltweit führenden Zentrum für Finanzen, Handel und Innovation sowie zu einem Vorbild für nachhaltige Entwicklung und Investitionsförderung entwickelt. Seit Jahrzehnten treibt DEWA Dubais außergewöhnlichen Aufstieg voran nicht allein durch Ehrgeiz, sondern durch höchste Leistung und Effizienz. Heute belegen wir weltweit den ersten Platz bei 13 wichtigen Leistungsindikatoren für Versorgungsunternehmen und zwei regionalen Benchmarks in den Bereichen Stromerzeugung, -übertragung, -verteilung und Kundenservice. Unsere finanzielle Stärke verschafft uns echte strategische Freiheit: nachhaltiges Umsatzwachstum, starke Margen und erhebliche Investitionskapazitäten. Im Jahr 2025 verzeichnete DEWA einen beispiellosen Umsatz von 32,8 Milliarden AED, wobei der Nettogewinn nach Steuern einen Rekordwert von 9,06 Milliarden AED erreichte."

Al Tayer fügte hinzu, dass DEWA International in Zusammenarbeit mit weltweit führenden Organisationen sowohl Energie- als auch Wasserprojekte unter Einsatz modernster Technologien entwickeln wird. Es wird bereits daran gearbeitet, Chancen zu identifizieren, eine Projektpipeline aufzubauen und strategische Partnerschaften zu knüpfen, die die globale Präsenz des Unternehmens prägen werden.

Quelle: AETOSWire

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