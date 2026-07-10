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Ethereum hat zum ersten Mal in seiner gesamten Geschichte drei Quartale hintereinander im Minus geschlossen. ETH notiert bei rund 1.740 Dollar und liegt damit 65 Prozent unter dem Allzeithoch von 4.955 Dollar aus dem August 2025. Citi senkte das 12-Monats-Kursziel von 3.175 auf 2.240 Dollar und setzte die erwarteten ETF-Zuflüsse auf null. Vitalik Buterin stellte am 4. Juli den Lean Ethereum Masterplan vor und nannte ihn den größten Umbau seit dem Merge. Belohnt die Ethereum Prognose die Geduld für diesen Mehrjahresumbau, oder braucht Kapital einen kürzeren Weg zum Ergebnis?

Ethereum Prognose zwischen drei historischen Verlustquartalen und Buterins Masterplan für den größten Umbau

ETH verlor im vierten Quartal 2025 rund 28 Prozent, im ersten Quartal 2026 weitere 29 Prozent und im zweiten Quartal 2026 nochmals 25 Prozent. Drei aufeinanderfolgende rote Quartalskerzen sind eine Premiere in der gesamten Kurshistorie von Ethereum, wie wallstreet-online berichtete. Der Kurs notiert bei rund 1.740 Dollar nach einer Erholung vom Mehrmonatstief bei 1.570 Dollar. Am 1. Juli senkte Citi seine Ethereum Prognose von 3.175 auf 2.240 Dollar und kürzte die erwarteten ETF-Zuflüsse auf null.

Die Bank verwies auf 529 Millionen Dollar an Abflüssen allein im Juni, und im Bärenszenario sieht Citi ETH bei 1.094 Dollar in zwölf Monaten. Am selben Tag brachte die Ethereum Foundation 4.938 ETH im Wert von 7,86 Millionen Dollar über Lido Finance ins Netzwerk ein. Ethereum Institutional startete am 1. Juli mit über 500 Bankbeziehungen unter Mitgründer Joe Lubin. Am 3. Juli zog BlackRocks ETHB-ETF an seinem ersten Handelstag 100 Millionen Dollar an, wie CoinDesk meldete.

Buterin veröffentlichte am 4. Juli die Lean Ethereum Roadmap, die einen drei bis vier Jahre dauernden Umbau fast jeder Kernkomponente vorsieht. Rekursive Verifikation soll die bisherige Neuausführung jeder Transaktion ersetzen, und Quantenresistenz wird zu einem erstrangigen Protokollziel. Ein Short Squeeze liquidierte bärische Positionen von 281 Millionen Dollar und trieb ETH um zwölf Prozent nach oben.

Changelly prognostiziert einen Juli-Durchschnitt von 1.993 Dollar im bullischen Szenario mit einem Spitzenwert bei 2.378 Dollar. Der 50-Tage-Durchschnitt bei 1.865 Dollar bildet die nächste Hürde für die Ethereum Prognose. Selbst das bullische Ziel liefert vom aktuellen Niveau lediglich rund 35 Prozent über Wochen oder Monate. Diese Begrenzung in der Ethereum Prognose öffnet den Blick auf Strukturen, bei denen ein einzelnes Listing den gesamten Wert neu bestimmt.

Pepeto stellt der Ethereum Prognose fertige Börsenwerkzeuge zum Presale-Preis gegenüber

Die Ethereum Prognose zeichnet das Bild eines Netzwerks, das den tiefgreifendsten Umbau seiner Geschichte vor sich hat, während der Token nahe Jahrestiefs handelt. Pepeto steht auf der anderen Seite dieser Gleichung mit einer Börseninfrastruktur, die Nutzern schon jetzt Zugang zu fertigen Werkzeugen gibt, statt auf eine Roadmap zu verweisen.

Der Risk Scorer bildet das Herzstück der Sicherheitsarchitektur und durchleuchtet jeden Vertrag auf Schwachstellen sowie Konzentrationsrisiken in der Verteilung der Token, bevor ein Wallet sein Kapital einsetzt. Diese Prüfung schützt Halter vor versteckten Gefahren, die bei anderen Projekten erst nach dem Kauf sichtbar werden. Die Bridge verschiebt Vermögenswerte zwischen Blockchains, ohne dass der Sender eine Gebühr zahlt, und bewahrt so den gesamten Wert bei jeder Bewegung. Beide Dienste verarbeiten heute Transaktionen, während Ethereum Jahre für seinen geplanten Neubau benötigt.

Über 10 Millionen Dollar erreichten den Presale in einer Phase, in der ETH drei Quartale in Folge rote Kerzen druckte. SolidProof nahm vor dem Presale-Start die gesamte Vertragsarchitektur unter die Lupe und bestätigte nach eingehender Prüfung die Sicherheit jedes einzelnen Moduls. Der Architekt hinter dem originalen Pepe-Token hat Pepeto ins Leben gerufen und dabei erneut 420 Billionen Token als Gesamtmenge gewählt.

Pepe schaffte es mit genau diesem Angebot auf einen Marktwert von 3,5 Milliarden Dollar, obwohl hinter dem Token keinerlei Produkt existierte. Pepeto wiederholt die Angebotsstruktur, fügt dem Token aber eine funktionierende Börse hinzu, die Pepe nie besaß. Marktanalysten stützen sich auf diesen Vergleich und sehen ein Vielfaches von 100x bis 300x als realistischen Korridor vom aktuellen Presale-Niveau. Das Fenster zum Einstieg wird mit jedem Tag enger, weil das Listing den Übergang zum freien Handel markiert und den heutigen Preis damit endgültig ablöst.

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Fazit

Die Ethereum Prognose beschreibt einen Token mit einzigartiger Entwicklertiefe und dem ambitioniertesten Umbau seiner gesamten Geschichte. ETH bleibt die Grundlage von DeFi und Smart Contracts, und kein Presale-Projekt erreicht diese Protokolltiefe. Von 1.740 Dollar aus begrenzt die Mathematik jedoch den prozentualen Ertrag auf Jahre hinaus. Pepeto hält einen Einstieg vor dem Börsenstart bereit, bei dem die fertige Infrastruktur den Abstand zum zukünftigen Handelspreis definiert. In jedem vergangenen Zyklus erzielten die Wallets, die in der größten Unsicherheit positioniert waren, die stärksten Ergebnisse. Der Börsenstart trennt die Wallets, die heute handeln, von allen, die morgen den höheren Kurs akzeptieren.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeuten die drei roten Quartale für die Ethereum Prognose im Juli 2026?

Ethereum schloss erstmals drei Quartale in Folge im Minus mit Verlusten von 28, 29 und 25 Prozent. Die Ethereum Prognose sieht ETH bei 65 Prozent unter dem Allzeithoch, und Citi senkte das 12-Monats-Ziel auf 2.240 Dollar bei erwarteten ETF-Zuflüssen von null.

Warum sammelt Pepeto während der Ethereum Prognose Angstphase Millionen ein?

Pepeto hat mehr als 10 Millionen Dollar im Presale gesammelt und bietet mit Risk Scorer und Cross-Chain-Bridge Werkzeuge, die SolidProof vollständig geprüft hat. Die offizielle Pepeto-Website unter pepetocoin.com zeigt den Presale-Stand und alle laufenden Werkzeuge zur Überprüfung vor dem Einstieg.