Cardano Prognose im Juli 2026 zeigt Wale auf Einkaufstour während ADA am Widerstand kämpft

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ADA stieg innerhalb einer Woche um 27 Prozent und kletterte von $0,14 auf $0,18 zurück in die Top 15 der größten Kryptowährungen. Der Anstieg stoppte jedoch direkt an der entscheidenden Marke von $0,19, wo mehrere technische Widerstände zusammenlaufen. Gleichzeitig kauften Großinvestoren weiter zu, während Kleinanleger ihre Bestände reduzierten. Diese Divergenz zwischen Wal-Akkumulation und sinkender Netzwerkaktivität bestimmt die Cardano Prognose für den Rest des Sommers. Schafft ADA den Ausbruch über $0,19 oder fällt der Kurs zurück auf das Juni-Tief bei $0,14?

Cardano Prognose zwischen Wal-Akkumulation und sinkender Netzwerkaktivität

Die Cardano Prognose für Juli 2026 hängt an der Frage, ob das Kaufverhalten der Wale in echte Nachfrage mündet. Wallets mit 10 bis 100 Millionen ADA erhöhten ihren Anteil am Gesamtangebot von 37,66 Prozent auf 38,13 Prozent Ende Juni, wie KuCoin berichtet. Gleichzeitig fielen die täglichen Transaktionen auf rund 17.400, den niedrigsten Stand seit 45 Tagen. Smart-Contract-Transaktionen brachen auf etwa 4.250 ein, weit unter dem Höchststand von 26.000 Anfang Juni. Die EMURGO-Tochter SecondFi plant, innerhalb von zwei Wochen gestohlene ADA im Wert von 2,4 Millionen Dollar an 374 betroffene Adressen zurückzugeben.

Das van Rossem Hard Fork bringt Plutus-Smart-Contract-Verbesserungen und neue kryptografische Funktionen auf das Mainnet. Über 89 Prozent der aktuellen Blöcke werden bereits von Nodes produziert, die Protokoll Version 11 unterstützen. Das Ouroboros Leios Scaling-Upgrade startete am 23. Juni seinen öffentlichen Testnet-Betrieb und verspricht bis zu 60-fachen Durchsatz, wie CoinMarketCap berichtet. Am 7. Juli nahm Clearstream, die Wertpapierverwahrung der Deutschen Börse mit über 15 Billionen Euro an verwahrten Vermögenswerten, Cardano in ihr digitales Depot auf.

ADA notiert aktuell bei rund $0,17 und liegt damit 93 Prozent unter dem Allzeithoch von $3,09. Der Widerstand bei $0,19 vereint den 50-Tage-Durchschnitt, das obere Bollinger-Band und den Pivot-Punkt. Ein Durchbruch könnte $0,22 und danach $0,30 in Reichweite bringen. Die Cardano Prognose sieht ADA zwischen $0,17 und $0,27 bis Dezember 2026, wobei der optimistische Fall den Erfolg des Leios-Upgrades und eine Erholung des Gesamtmarktes voraussetzt. Auf der Unterseite droht ein Rückfall unter $0,14 in Richtung $0,12, falls die Netzwerkaktivität weiter sinkt. Während die Cardano Prognose an Upgrades und Wal-Überzeugung gebunden bleibt, sucht frisches Kapital bereits nach Projekten mit funktionierenden Werkzeugen auf Einstiegsniveau.

Pepeto bringt eine funktionierende Cross-Chain Bridge noch vor dem Listing an den Start

Während die Cardano Prognose auf technische Upgrades wartet, hat ein Presale bereits die Werkzeuge geliefert, die Händler im Meme-Coin-Markt am dringendsten brauchen. Pepeto entstand unter Mitwirkung eines ehemaligen Binance-Experten und bietet eine Cross-Chain Bridge, die Vermögenswerte zwischen verschiedenen Blockchains ohne Gebühren bewegt. Diese Brücke beseitigt die langsamen Transfers und hohen Kosten, die normalerweise zwischen zwei Netzwerken stehen. Gleichzeitig prüft ein Risk Scorer jeden Token, bevor ein Käufer Geld einsetzt.

Diese beiden Werkzeuge lösen die zwei größten Probleme im Meme-Coin-Handel, nämlich Gebühren, die Renditen auffressen, und den Einstieg in Verträge ohne Risikobewertung. Beide Funktionen sind bereits aktiv, während die meisten Presales erst nach dem Listing versprechen, was sie bauen wollen. Die Cardano Prognose zeigt, dass Kapital nach Alternativen sucht, wenn große Projekte am Widerstand stecken. Pepeto sammelte bisher mehr als 10 Millionen Dollar ein, und zwar von Investoren, die während des breiten Marktrückgangs positioniert haben.

Vor dem Start des Token-Verkaufs ließ das Team den gesamten Code von SolidProof in einem unabhängigen Sicherheitsaudit prüfen und veröffentlichte die Ergebnisse für jeden einsehbar. Die Tokenstruktur umfasst 420 Billionen Einheiten und orientiert sich am Aufbau des ursprünglichen PEPE, doch diesmal stehen funktionierende Handelswerkzeuge hinter dem Projekt. Der aktuelle Presale-Preis liegt bei $0,000000188 pro Token. Das erwartete Binance-Listing verwandelt jede Presale-Position in einen Vermögenswert, der erstmals vom Markt bewertet wird.

Jeden Tag, an dem das Presale-Fenster offen bleibt, können Anleger diesen Einstiegspreis noch sichern. Die Wallets, die jetzt ihre Positionen aufbauen, wissen, dass funktionierender Code, eine abgeschlossene Prüfung und ein erwartetes Exchange-Listing selten in einem einzigen Presale zusammenkommen. Die Cardano Prognose bleibt an langfristigen Upgrades gebunden, während dieser Presale einen konkreten Katalysator vor sich hat.

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Fazit

Die Wal-Akkumulation bei ADA zeigt langfristiges Vertrauen, doch bei einem Kurs von $0,17 braucht es eine erhebliche Position, um nennenswerte Renditen zu erzielen. Pepeto verändert diese Rechnung, weil der Presale-Einstieg niedrig genug ist, dass selbst ein bescheidener Betrag zu einer echten Position wird, sobald das erwartete Binance-Listing den Marktpreis festlegt. Die Cardano Prognose bleibt an Upgrades gebunden, deren Wirkung Monate dauern kann. Selbst der optimistische Fall setzt einen Durchbruch über $0,19 voraus. Die Wallets, die sich jetzt bei Pepeto positionieren, verstehen, dass der Einstieg vor dem Listing der Moment ist, der über die Rendite entscheidet. Die offizielle Pepeto-Website zeigt alle Details zum laufenden Presale.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Cardano Prognose für Ende 2026?

Die meisten Modelle sehen ADA zwischen $0,17 und $0,27 bis Dezember 2026. Der optimistische Fall setzt den Erfolg des Leios-Upgrades und eine mögliche Spot-ETF-Zulassung voraus. Auf der Unterseite könnte ADA bei einem Scheitern der Upgrades auf $0,12 fallen.

Was macht Pepeto als Presale besonders?

Pepeto bietet eine funktionierende Cross-Chain Bridge, einen Risk Scorer und ein geprüftes Gesamtangebot von 420 Billionen Token. SolidProof hat den Code vor dem Presale-Start vollständig auditiert. Alle Details finden Sie auf pepetocoin.com (pepetocoin.com).