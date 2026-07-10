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Ethereum notiert am 9. Juli 2026 bei rund 1.730 Dollar und liegt damit 65 Prozent unter seinem Allzeithoch von 4.955 Dollar. Zum ersten Mal in der gesamten Geschichte des Tokens hat ETH drei aufeinanderfolgende Quartale im Minus geschlossen. Citi senkte das 12-Monats-Kursziel von 3.175 auf 2.240 Dollar und kürzte die erwarteten ETF-Zuflüsse auf null. Am selben Tag brachte die Ethereum Foundation fast 5.000 ETH im Wert von 7,86 Millionen Dollar in das Netzwerk ein. Bestimmen die Charts oder die Insider die Ethereum Prognose, und wo finden Anleger in diesem Umfeld Einstiege mit echtem Potenzial?

Ethereum Prognose zwischen drei Verlustquartalen und institutionellem Neuaufbau

ETH verlor im vierten Quartal 2025 rund 28 Prozent, im ersten Quartal 2026 weitere 29 Prozent und im zweiten Quartal 2026 nochmals 25 Prozent. Drei rote Quartalskerzen in Folge sind eine absolute Premiere in der gesamten Kurshistorie des Tokens, wie wallstreet-online berichtete. Der Kurs eröffnete den Juli bei rund 1.570 Dollar auf einem Mehrmonatstief und hat sich seitdem auf 1.730 Dollar erholt. Die Ethereum Prognose litt unter dem institutionellen Abverkauf im gesamten Monat Juni. Spot-ETH-ETFs verloren allein in diesem Zeitraum 529 Millionen Dollar an Kapital.

Citi senkte am 1. Juli das 12-Monats-Ziel für die Ethereum Prognose von 3.175 auf 2.240 Dollar und setzte die erwarteten Netto-ETF-Zuflüsse auf null, wie CoinDesk meldete. Im Bärenszenario sieht die Bank ETH sogar bei 1.094 Dollar innerhalb von zwölf Monaten. Am 4. Juli veröffentlichte Vitalik Buterin den Lean Ethereum Masterplan, der einen drei bis vier Jahre dauernden Umbau mit quantensicherer Kryptografie und STARK-Verifikation vorsieht. Die Ethereum Foundation brachte am 1. Juli 4.938 ETH über Lido Finance ins Netzwerk ein, und SharpLink erhöhte seinen Bestand auf über 886.000 Token.

Am 3. Juli zog BlackRocks neuer ETHB-ETF an seinem ersten Handelstag 100 Millionen Dollar an Zuflüssen an. Die neue gemeinnützige Organisation Ethereum Institutional startete am selben Tag mit über 500 bestehenden Bankbeziehungen. Ein Short Squeeze vernichtete bearische Positionen im Wert von 281 Millionen Dollar und trieb ETH in einer Woche um zehn Prozent nach oben.

Changelly prognostiziert einen Spitzenwert von 2.378 Dollar im bullischen Szenario, doch selbst dieses Ziel bedeutet vom aktuellen Niveau nur rund 35 Prozent Rendite. Die Ethereum Prognose pendelt zwischen technischer Schwäche und institutionellem Aufbau. Genau in dieser Lücke entscheidet sich, ob Kapital auf begrenzte ETH-Gewinne wartet oder Einstiege mit einem anderen Hebel nutzt.

Pepeto schützt Wallets mit einem Risk Scorer vor unsicheren Token

Die Ethereum Prognose liefert selbst im bullischen Szenario nur moderate Renditen vom aktuellen Niveau, und genau diese Begrenzung richtet den Blick auf Projekte, die ihren Preiskatalysator noch vor sich haben. Pepeto ist ein Cross-Chain-Handelsplatz mit einem Risk Scorer, der verdächtige Token auf Warnsignale prüft, bevor Käufer ihr Kapital binden. Die Prüfung erfolgt vor jedem Handel und gibt Meme-Tradern ein Werkzeug, das bisher nur institutionellen Händlern zur Verfügung stand. Wer die Ethereum Prognose und ihre Verlustquartale betrachtet, versteht, warum Schutzwerkzeuge für Wallets in diesem Marktumfeld an Bedeutung gewinnen.

Die Cross-Chain Bridge beseitigt die Reibung beim Transfer von Token zwischen verschiedenen Netzwerken und ermöglicht Haltern den Zugang zum jeweils besten Handelspaar. Diese Werkzeuge sind genau das, was die meisten Presale-Projekte versprechen, aber nie liefern, und deshalb wird der Listing-Preis bei Pepeto zum Boden eines Projekts mit echter Aktivität statt zur Obergrenze eines Projekts, das allein auf Markenenergie setzt. Meme-Token haben in vergangenen Zyklen frühe Halter reich gemacht, obwohl nichts hinter dem Kurs stand. Die Ethereum Prognose zeigt, dass ETH mit Smart Contracts eine ganze Branche geschaffen hat, und Pepeto folgt einem vergleichbaren Ansatz mit fertigen Werkzeugen vor dem Listing.

Pepeto baut die Art von funktionierenden Werkzeugen, die das Listing zu einem Startpunkt für echte Netzwerknutzung machen. Der Presale hat während des schlimmsten Quartals 2026 Kapital im zweistelligen Millionenbereich angezogen. SolidProof hat jeden einzelnen Vertrag des Presale-Codes geprüft und das Ergebnis vor dem Start der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Ein ehemaliger Binance-Experte steht hinter dem Aufbau des Projekts, dessen Erfahrung den technischen Rahmen für den Cross-Chain-Handel geschaffen hat. Das erwartete Binance-Listing markiert den Übergang vom festen Presale-Preis zum offenen Markt, und dieser Moment gibt jeder Position ein konkretes Bewertungsereignis. Die offizielle Pepeto-Website erklärt, wie der Risk Scorer und die Bridge im Zusammenspiel funktionieren.

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Fazit

Die Ethereum Prognose zeigt ein Netzwerk im größten Umbau seit dem Merge, doch der Multiplikator bei einer Bewertung von über 200 Milliarden Dollar bleibt für Neueinsteiger überschaubar. ETH hat mit Smart Contracts eine ganze Branche geschaffen, und die frühesten Käufer verwandelten kleine Beträge in lebensverändernde Summen, weil sie vor dem breiten Markt handelten.

Pepeto wiederholt dieses Muster mit einem Risk Scorer und einer Bridge vor dem Listing, und der Zufluss von Kapital mitten in einer Angstphase belegt die Entschlossenheit erfahrener Wallets. Wenn das erwartete Binance-Listing den offenen Handel eröffnet, wird der feste Presale-Zugang durch den Exchange-Preis ersetzt. Wer auf die Ethereum Prognose wartet, kalkuliert Prozentpunkte, während der Presale-Einstieg den Abstand zum Listing-Kurs nutzt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was zeigt die Ethereum Prognose für Juli 2026?

ETH schloss erstmals drei Quartale im Minus und notiert bei rund 1.730 Dollar. Citi senkte das 12-Monats-Kursziel auf 2.240 Dollar, während BlackRocks neuer ETF am ersten Tag 100 Millionen Dollar anzog. Die Ethereum Prognose hängt davon ab, ob der institutionelle Aufbau den Abwärtstrend brechen kann.

Was bietet Pepeto als Projekt?

Pepeto bietet einen Risk Scorer, der verdächtige Token vor dem Kauf prüft, und eine Cross-Chain Bridge für den reibungslosen Transfer zwischen Netzwerken. Alle Details zum Presale und den Werkzeugen finden Sie auf pepetocoin.com unter https://pepetocoin.com.