München (ots) -Die geplanten Reformen der gesetzlichen Krankenversicherung treffen vor allem einkommensschwache und kranke Menschen - das kritisiert die humanitäre Organisation Ärzte der Welt scharf."Die vorgesehenen Maßnahmen haben gravierende Folgen für unsere Patient*innen", sagt Katri Bertram Direktorin von Ärzte der Welt Deutschland. "Wir wissen aus unseren Praxen, was es für armutsbetroffene Familien bedeutet, wenn sie sich die Krankenversicherung eines Elternteils oder die Zuzahlungen für Medikamente und Zahnersatz nicht mehr leisten können. Das führt zu viel Leid und ist letztlich auch für das Solidarsystem teurer, weil Krankheiten verschleppt werden, chronifizieren und sich zu Notfällen entwickeln."Ärzte der Welt bemängelt auch, dass das Reformpaket am dualen Versicherungssystem festhält. Dieses schafft Ungerechtigkeiten in der Versorgung und schmälert die Solidargemeinschaft, durch die das System finanziert wird. Auch für viele Privatversicherte bereitet es Probleme. "Wir sehen in unseren offenen Praxen regelmäßig Menschen, die sich im Alter die Beiträge für die private Versicherung nicht mehr leisten können, sich verschulden und wichtige medizinische Leistungen nicht mehr in Anspruch nehmen können", so Ärzte der Welt-Direktorin Bertram. Ein Wechsel zurück in die gesetzliche Krankenkasse ist ab dem 55. Lebensjahr nicht mehr möglich.Ärzte der Welt fordert deshalb:- die kostenlose Familienmitversicherung beizubehalten- keine höheren Zuzahlungen zu Medikamenten, Krankenhausaufenthalten und Zahnersatz- Abschaffung des dualen Versicherungssystems- eine einheitliche Versicherung, in die alle nach ihrem Möglichkeiten einzahlenÜber Ärzte der Welt: Ärzte der Welt betreibt in Berlin, Hamburg, Magdeburg, München und Stuttgart Praxen und Behandlungsbusse für Menschen, die keine Krankenversicherung haben oder aufgrund anderer Barrieren nicht in eine reguläre Arztpraxis gehen können.Pressekontakt:Stephanie KirchnerPressereferentinÄrzte der Welt e.V.m. +49 (0) 159 0406 2104@ stephanie.kirchner@aerztederwelt.orgOriginal-Content von: Ärzte der Welt e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36565/6311712