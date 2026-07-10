© Foto: PAUL SAKUMA - APSanDisk bringt seine Geschäftszahlen erst im nächsten Monat heraus, Wedbush ist aber jetzt schon überaus bullish. SanDisk veröffentlicht am 14. August seine Ergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026. Die Analysten von Wedbush geht davon aus, dass das Unternehmen für NAND-Flash-Speicher und Speicherlösungen aufgrund höherer Preise einen deutlich stärkeren Umsatz als erwartet erzielen wird. Wedbush erhöhte seine Schätzung zur Umsatzprognose für das vierte Quartal von 8 Milliarden US-Dollar auf 8,89 Milliarden US-Dollar und den bereinigten Gewinn je Aktie von 32,01 US-Dollar auf 37,64 US-Dollar. Dies liegt deutlich über der Prognose von SanDisk, die selbst mit einen Umsatz …
Enthaltene Werte: US80004C2008Den vollständigen Artikel lesen
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