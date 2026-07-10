Sportwetten boomen. Online-Casinos auch. Und mitten in diesem Milliardenmarkt gibt es einen Konzern, der gerade zeigt, wie man aus Entertainment knallharte Cashflows macht. Während viele Anbieter ums nächste Quartal kämpfen, wird hier bereits am nächsten Wachstumssprung gebaut.Denn die Story ist mehr als nur "Zocken". Der Konzern hat sich mit einer Fusion breiter aufgestellt - und gleichzeitig die Aktionäre im Blick behalten. Die Dividende bleibt ein zentrales Versprechen. Und das, obwohl parallel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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