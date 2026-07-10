DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ELEKTRIFIZIERUNGSZIEL - Die EU-Kommission will ein europaweites Elektrifizierungsziel festlegen. Es soll definieren, wie stark Verkehr, Gebäude und Industrie künftig mit Strom statt mit Öl-, Gas- oder Kohleenergie betrieben werden. Das geht aus dem Aktionsplan zur Elektrifizierung hervor, der dem Handelsblatt vorliegt und kommende Woche offiziell vorgestellt werden soll. Hintergrund ist die hohe Abhängigkeit von fossilen Energieträgern in Europa. Durch das Elektrifizierungsziel will die Kommission den Einbau von Wärmepumpen vorantreiben und den Absatz von Elektroautos erhöhen. Länderspezifische Ziele soll es jedoch nicht geben. (Handelsblatt)

"ANTI-STARLINK-ALLIANZ" - Hochrangige chinesische Luftfahrtexperten haben russischen Gesprächspartnern bei einem Geheimtreffen 2023 ein gemeinsames Vorgehen gegen Elon Musks Firma SpaceX und deren Satellitensystem Starlink vorgeschlagen. Das belegen Unterlagen bislang unbekannter Treffen hochrangiger Militärs, Behördenvertreter und Rüstungsmanager beider Länder, die dem Spiegel, Le Monde und The Insider vorliegen. Den Vorschlag für das in den Dokumenten als "Anti-Starlink-Allianz" bezeichnete Vorhaben unterbreiteten demnach Mitarbeiter der China Aerospace Science and Technology Corporation, eines staatlichen Konzernverbunds, der Satelliten baut, Trägerraketen herstellt und maßgeblich am bemannten chinesischen Raumfahrtprogramm beteiligt ist. (Spiegel)

KI - Die Monopolkommission hat ihr neues Hauptgutachten am Donnerstag Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) übergeben und fällt ein hartes Urteil: Deutsche Unternehmen zögern beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz, investieren zu wenig und verlieren Zeit im internationalen Wettbewerb. "Es gibt eine gewisse Trägheit in den Unternehmen, den Schritt zur KI-Adoption zu wagen", sagte Tomaso Duso, Vorsitzender der Monopolkommission, dem Handelsblatt. Zugleich verlagere sich die Wertschöpfung aus Deutschland heraus. (Handelsblatt)

RECYCLING - Recycling ist weit mehr als Umweltschutz. Recycling rechnet sich. Jährlich landen noch nutzbare Materialien im Wert von nahezu 350 Milliarden Dollar auf Mülldeponien oder in der Verbrennung, schätzen die Beratungsgesellschaft BCG und die Investmentbank Stifel. Zum einen fehlte es bislang am Bewusstsein, mehr Stoffe wiederzuverwerten. Hier macht die EU ab Mitte August mit der neuen Verpackungsverordnung (PPWR) Druck, deren Ziel weniger Verpackungsmüll und mehr Kreislaufwirtschaft ist. Zum anderen waren bislang vielfach die Methoden und Technologien beim Recycling noch zu wenig ausgereift. Sortierung war oft Handarbeit, was angesichts der Müllmengen ein teures und auch aussichtsloses Unterfangen darstellte. Laut dem Thinktank Stifel Iris werden Künstliche Intelligenz, fortschrittliche Sensorik und Datenanalyse immer wichtiger. Dadurch würden kostengünstige und effiziente Recyclinglösungen mit einer hohen Materialreinheit auch für anspruchsvolle Abfälle wie Kunststoffe, Elektroschrott oder Textilien möglich. (Börsen-Zeitung)

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July 10, 2026 00:36 ET (04:36 GMT)

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