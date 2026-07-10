Die Persönlichkeit kann den Karriereweg entscheidend beeinflussen. Menschen, die egoistisch und berechnend agieren, landen laut einer aktuellen Analyse besonders häufig in Führungspositionen - und das ist ein Problem. Im Arbeitsleben hat wohl jede:r schon einmal mit einer Person zu tun gehabt, die berechnend und ohne Rücksicht auf Verluste nach Macht und Geld strebt. In der Psychologie werden solche Menschen als "Machiavellisten' bezeichnet - benannt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n