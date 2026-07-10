DJ MÄRKTE ASIEN/Fest - Hausseschub in Seoul

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die asiatischen Börsen legen zum Wochenschluss zu, teils auch sehr stark. Angeführt wird die Erholung von Technologie- und Halbleiterwerten. Die jüngste Eskalation im Nahen Osten werde weitgehend ausgeblendet, zumal sich die Lage dort offenbar wieder etwas beruhigt habe, heißt es. Dazu liegt der Ölpreis mit 76,60 Dollar wieder deutlich unter dem jüngsten Hoch von rund 80 Dollar. "Eine Lesart der Kursentwicklung ist, dass sich die Märkte an einen anhaltenden Konflikt auf niedrigem Niveau zwischen den USA und dem Iran gewöhnen", kommentiert das Analystenteam von InTouch Capital Markets.

Die Märkte spielen derweil im zuletzt zu beobachtenden Hin und Her nun wieder einen langfristigen Boom um Künstliche Intelligenz. Auslöser seien neue Hinweise darauf, dass die Investitionsbereitschaft der Chipindustrie ungebrochen hoch bleibt. Händler verweisen dazu auf die Ankündigung von Micron Technology, die Investitionen in die US-Speicherchipproduktion bis 2035 auf rund 250 Milliarden Dollar auszubauen.

Besonders kräftig fällt die Erholung in Südkorea aus. Der technologielastige und jüngst sehr volatile Kospi macht einen Satz um über 5 Prozent nach oben. Am Mittwoch war er ähnlich stark eingebrochen. Die beiden Schwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix gewinnen 6,6 bzw. 2,9 Prozent. Samsung hatte zu Wochenbeginn starke Geschäftszahlen vorgelegt, worauf die Aktie dennoch deutlich nachgegeben hatte. Nun erholt sie sich. Bei SK Hynix stützt erneut, dass die Platzierung von US-Hinterlegungsscheine im Volumen von 26,5 Milliarden Dollar auf eine mehr als siebenfache Überzeichnung stieß. Das Unternehmen platzierte 177,9 Millionen ADRs zu je 149 Dollar und nahm damit rund 26,5 Milliarden Dollar ein.

In Tokio zieht der Topix um 0,8 Prozent an. Rückenwind liefern Berichte, wonach ein staatlicher Pensionsfondseine höhere Gewichtung japanischer Aktien prüfen soll. Bei den Einzelwerten steigen die am Vortag bereits festen Murata Manufacturing um 5,4 Prozent und Kioxia Holdings um 3,7 Prozent, nachdem Bain Capital ihren Ausstieg bei dem Speicherchiphersteller abgeschlossen hat. Softbank Group schießen sogar um über 11 Prozent nach oben. Fast Retailing verbilligen sich um 4,1 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Gewinnprognose angehoben hat.

Der HSI in Hongkong lässt dem kräftigen Vortagesplus einen weiteren Zugewinn von 1,8 Prozent folgen. In Schanghai geht es um 0,8 Prozent nach oben, in Sydney um 0,5 Prozent.

Vor dem Handelsstart meldete Elevra Lithium einen Anstieg der Produktion von Spodumenkonzentrat um 15 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wobei aber die Preise, wie bereits angekündigt, enttäuschten. Der Kurs gibt um 2,7 Prozent nach. Die beiden Rohstoffschwergewichte BHP und Rio Tinto verteuern sich unterdessen um je rund 3 Prozent.

Gesucht sind in Sydney auch Aktien von Uranminenbetreibern, nachdem Australien und Indien Verwaltungsvereinbarungen abgeschlossen haben, die den Weg für den Export von australischem Uran nach Indien freimachen. Unter anderen steigen Paladin Energy um 4,9 Prozent. Deep Yellow um 8,4 und Boss Energy um 8,3 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 8.801,50 +0,5 +1,0 08:00 Topix 500 (Tokio) 3.170,81 +0,8 +19,2 08:00 Kospi (Seoul) 7.687,06 +5,4 +82,5 08:30 Hang-Seng (Hongkong) 24.471,35 +1,8 -4,5 10:00 Shanghai-Composite 4.067,07 +0,8 +2,5 09:00 Straits-Times (Singapur) 5.456,66 +0,4 +17,4 11:00 IDX Comp. (Indonesien) 5.929,86 +0,3 -31,4 10:00 KLCI (Malaysia) 1.695,70 +1,1 +0,9 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 09:27 % YTD EUR/USD 1,1446 +0,2 1,1428 1,1437 -2,6 EUR/JPY 184,92 -0,4 185,58 185,70 +0,5 EUR/GBP 0,8518 -0,0 0,8521 0,8518 -2,3 USD/JPY 161,53 -0,5 162,37 162,35 +3,1 USD/KRW 1.507,80 +0,2 1.505,11 1.508,60 +4,7 USD/CNY 6,7793 -0,2 6,7921 6,7946 -3,1 USD/CNH 6,7825 -0,2 6,7948 6,7979 -2,8 USD/HKD 7,8382 +0,0 7,8357 7,8377 +0,7 AUD/USD 0,6958 +0,3 0,6940 0,6935 +4,3 NZD/USD 0,5779 +0,4 0,5754 0,5728 +0,4 BTC/USD 63.935,25 +1,1 63.265,40 62.819,88 -27,1 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 72,41 +0,5 0,33 72,08 Brent/ICE 76,66 +0,5 0,36 76,30 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.117,27 -0,1 -3,75 4.121,02 Silber 60,43 +0,7 0,44 59,99 Platin 1.632,87 +1,4 22,55 1.610,32 (Angaben ohne Gewähr) ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 10, 2026 00:48 ET (04:48 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.