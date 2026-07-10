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ETH hat erstmals drei Quartale hintereinander im Minus geschlossen und notiert bei rund 1.740 Dollar. Der Kurs liegt 65 Prozent unter dem Allzeithoch von 4.955 Dollar und zeigt trotz eines Wochenplus von zwölf Prozent keine Entwarnung. Citi senkte am 1. Juli das 12-Monats-Kursziel auf 2.240 Dollar. Vitalik Buterin stellte am 4. Juli den Lean Ethereum Masterplan vor. Die Ethereum Prognose pendelt zwischen technischer Schwäche und institutionellem Aufbau. Reicht dieser Umbau für eine Wende der Ethereum Prognose, oder braucht Kapital einen kürzeren Weg?

Ethereum Prognose nach drei roten Quartalen und Citis Kurszielkürzung auf 2.240 Dollar

Q4 2025 schloss mit minus 28 Prozent, Q1 2026 mit minus 29 Prozent und Q2 2026 mit minus 25 Prozent, wie wallstreet-online berichtete. Diese drei aufeinanderfolgenden Verlustquartale sind eine absolute Premiere in der Kurshistorie von Ethereum und belasten die Ethereum Prognose erheblich. Der Kurs eröffnete den Juli bei 1.570 Dollar und erholte sich seitdem auf rund 1.740 Dollar. Ein Short Squeeze vernichtete bearische Positionen im Wert von 281 Millionen Dollar und trieb den Kurs um zwölf Prozent. Die Ethereum Prognose profitierte, doch die technische Struktur bleibt angeschlagen.

Citi senkte am 1. Juli die Ethereum Prognose von 3.175 auf 2.240 Dollar und kürzte die erwarteten Netto-ETF-Zuflüsse auf null, wie CoinDesk meldete. Im Bärenszenario sieht Citi ETH bei 1.094 Dollar innerhalb von zwölf Monaten. Spot-ETH-ETFs verloren allein im Juni 529 Millionen Dollar an Kapital und belasteten die Ethereum Prognose weiter. Die Ethereum Foundation brachte am 1. Juli 4.938 ETH im Wert von 7,86 Millionen Dollar in das Netzwerk ein. Am selben Tag startete Ethereum Institutional mit über 500 bestehenden Bankbeziehungen und der Unterstützung von Mitgründer Joe Lubin.

Vitalik Buterin veröffentlichte am 4. Juli den Lean Ethereum Masterplan nach einem Forschertreffen in Berlin. Der Plan sieht einen drei bis vier Jahre dauernden Umbau mit rekursiver STARK-Verifikation vor. Das Glamsterdam-Upgrade zielt auf Q3 2026 und soll die Kapazität der Basisschicht erhöhen. Standard Chartered hält sein Ziel von 4.000 Dollar aufrecht. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1.865 Dollar und der 200-Tage-Durchschnitt bei 2.317 Dollar, und beide Marken bilden Hürden für die Ethereum Prognose. Selbst das bullische Szenario bei 2.341 Dollar liefert begrenzte Rendite, und die Ethereum Prognose lenkt Kapital in Einstiege mit kürzerer Distanz zum Ergebnis.

Pepeto verbindet gebührenfreien Handel über PepetoSwap mit einem erwarteten Binance-Listing

Die Ethereum Prognose zeigt, dass selbst eine Erholung auf 4.000 Dollar nur eine Verdopplung bedeutet, und dieser Weg könnte Monate oder Jahre dauern. Wer die Ethereum Prognose beobachtet und auf schnellere Ergebnisse setzt, schaut auf Projekte mit funktionierenden Werkzeugen und einem festen Einstiegspreis vor der Börsennotierung. Während der Angstphase dieses Marktes flossen mehr als 10 Millionen Dollar in einen solchen Presale.

Der Mitgründer des originalen Pepe-Tokens baute Pepeto als ein Netzwerk, das Meme-Energie mit echten Handelswerkzeugen verbindet. PepetoSwap ermöglicht den Handel mit Token ohne die Gebühren, die auf anderen Plattformen die Rendite schmälern. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Vermögenswerte zwischen Blockchains, sodass Händler nicht doppelt zahlen müssen. Die Ethereum Prognose diskutiert Monate, doch der Presale setzt einen kürzeren Zeitrahmen.

Vor dem Presale-Start ließ das Team den gesamten Code durch SolidProof prüfen, wobei die Sicherheitsexperten jede Funktion einzeln analysierten und das Ergebnis öffentlich bestätigten. Der Presale hat über 10 Millionen Dollar eingesammelt, während gelistete Token an Wert verloren. Das erwartete Binance-Listing markiert den Übergang vom festen Presale-Preis zum offenen Marktpreis. Dieser Moment definiert den Abstand zwischen frühen und späten Positionen, und genau diese Struktur hat Kapital angezogen, das in der Ethereum Prognose keinen schnellen Katalysator findet.

PepetoSwap, die Bridge und der Risk Scorer laufen bereits auf der Pepeto-Website, und jede abgeschlossene Presale-Runde hebt den Preis für die nächste Stufe. Anleger, die auf die Ethereum Prognose warten und Monate einplanen, finden im Presale einen Einstieg mit kürzerer Distanz zum Ergebnis. Das Zeitfenster endet mit dem Listing und ist danach nicht mehr verfügbar. Die Wallets, die während der schlimmsten Phase der Ethereum Prognose eingestiegen sind, kalkulieren bereits mit dem Listing-Moment.

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Fazit

Die Ethereum Prognose steht nach drei historischen Verlustquartalen vor einer langen Erholungsphase mit begrenzter Rendite im bullischen Szenario. Pepeto stellt dem gebührenfreien Handel über PepetoSwap und eine Cross-Chain-Bridge gegenüber, die bereits vor dem Börsenstart funktionieren. In früheren Zyklen gingen die besten Ergebnisse an Wallets, die vor der Notierung positioniert waren, und dieses Muster wiederholt sich. Der Presale-Preis wird durch den Exchange-Preis dauerhaft abgelöst, sobald das Binance-Listing startet. Wer die Ethereum Prognose beobachtet und einen Einstieg vor dem Listing-Preis sichern möchte, findet die Gelegenheit auf der Pepeto-Website, solange der Presale läuft.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was zeigt die Ethereum Prognose für Juli 2026?

ETH notiert bei rund 1.740 Dollar nach drei roten Quartalen in Folge. Citi senkte das 12-Monats-Ziel auf 2.240 Dollar, und die Ethereum Prognose hängt von den ETF-Zuflüssen und dem Glamsterdam-Upgrade ab.

Was ist Pepeto und wo findet man den Presale?

Pepeto ist ein Kryptonetzwerk mit der Handelsplattform PepetoSwap, einer Cross-Chain-Bridge und einem von SolidProof auditierten Vertrag. Der Presale hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt und ist auf der offiziellen Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com verfügbar.