Ungeachtet der jüngsten militärischen Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Iran im Streit um die Straße von Hormus wird hinter den Kulissen weiter nach einer diplomatischen Lösung gesucht. So hieß es nun aus Washington, dass die Gespräche zwischen den beiden Konfliktparteien trotz der Eskalation noch nicht abgebrochen seien.Kurzzusammenfassung• Die USA und der Iran setzen ihre militärischen Auseinandersetzungen fort, gleichzeitig laufen über Vermittler wie Katar und Pakistan weiterhin diplomatische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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