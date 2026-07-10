The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.07.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.07.2026
ISIN Name
XS2859406XXX ZEGONA FIN. 24/29 REGS
US91324PFXXX UTD. HEALTH 24/26
DE000DJ9AXXX DZ BANK IS.A2668
DE000A3H2XXX MERTON 2 IHS 20/26
FR001400WXXX AGENCE FR.DV 25/26 MTN
FR0129132XXX FRANKREICH 25/26 ZO
DE000BU0EXXX BRD USCHAT.AUSG.25/08
USG76098AXXX ZEGONA FIN. 24/29 REGS
DE000HEL0XXX LB.HESS.THR.CARRARA01K/26
NO0013739XXX LR HEALTH 26/26
USU85656AXXX STARWOOD PRP 22/27 REGS
XS2314498XXX BRIGHT GAL.I 21/26
US053332BXXX AUTOZONE 23/26
AT0000A30XXX OESTERREICH 22/26 MTN
XS2649707XXX HT TROPLAST REGS 23/28
USU6223WAXXX BRINKER INTL 23/30 REGS
US91282CHXXX USA 23/26
DE000RLP1XXX RHEINL.PF.SCHATZ.V.2024
XS2649707XXX HT TROPLAST 144A 23/28
DE000A383XXX KRED.F.WIED. 24/34 MTN
FR0014004XXX CCF HOLDING 21/41
XS2363982XXX SPAREBK 1 NO 21/27 MTN
XS2365120XXX RAIL CAP.MR. 21/26
XS2364423XXX WHEEL BIDCO 21/26
XS2365097XXX BANCO BPM 21/26 MTN
CH1194355XXX NESTLE 22/26
US69121KAXXX BLUE OWL CAP 20/26
US04010LBXXX ARES CAP. 21/26
US22822VAXXX CROWN CASTLE 21/26
US12592BAXXX CNH IND.CAP. 21/26
US459058JXXX WORLD BK 21/26
FR0014004XXX CIE FIN.FONC 21/26 MTN
USJ43830FXXX MITSUBISHI 21/26 REGS
US887317BXXX WARNER MEDIA 16/26
XS2023698XXX BQE TUNISIE 19/26 REGS
US68389XBXXX ORACLE 16/26
US00206RHXXX AT + T INC. 19/26
US86765BAXXX ENERGY TRAN. 2026
IT0005370XXX ITALIEN 19/26
US60871RAXXX MOLSON COORS BEV. 16/26
US871829BXXX SYSCO 16/26
NL0011819XXX NIEDERLANDE 16-26
XS2202907XXX SAIPEM FIN.I 20/26 MTN
USG06905AXXX BACARDI 16/26 REGS
US912828SXXX US TREASURY 2026
DE000HLB2XXX LB.HESS.-THR.ZI.DI.07A/15
US40414LAXXX HEALTHPEAK PPTYS 19/26
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.07.2026
ISIN Name
XS2859406XXX ZEGONA FIN. 24/29 REGS
US91324PFXXX UTD. HEALTH 24/26
DE000DJ9AXXX DZ BANK IS.A2668
DE000A3H2XXX MERTON 2 IHS 20/26
FR001400WXXX AGENCE FR.DV 25/26 MTN
FR0129132XXX FRANKREICH 25/26 ZO
DE000BU0EXXX BRD USCHAT.AUSG.25/08
USG76098AXXX ZEGONA FIN. 24/29 REGS
DE000HEL0XXX LB.HESS.THR.CARRARA01K/26
NO0013739XXX LR HEALTH 26/26
USU85656AXXX STARWOOD PRP 22/27 REGS
XS2314498XXX BRIGHT GAL.I 21/26
US053332BXXX AUTOZONE 23/26
AT0000A30XXX OESTERREICH 22/26 MTN
XS2649707XXX HT TROPLAST REGS 23/28
USU6223WAXXX BRINKER INTL 23/30 REGS
US91282CHXXX USA 23/26
DE000RLP1XXX RHEINL.PF.SCHATZ.V.2024
XS2649707XXX HT TROPLAST 144A 23/28
DE000A383XXX KRED.F.WIED. 24/34 MTN
FR0014004XXX CCF HOLDING 21/41
XS2363982XXX SPAREBK 1 NO 21/27 MTN
XS2365120XXX RAIL CAP.MR. 21/26
XS2364423XXX WHEEL BIDCO 21/26
XS2365097XXX BANCO BPM 21/26 MTN
CH1194355XXX NESTLE 22/26
US69121KAXXX BLUE OWL CAP 20/26
US04010LBXXX ARES CAP. 21/26
US22822VAXXX CROWN CASTLE 21/26
US12592BAXXX CNH IND.CAP. 21/26
US459058JXXX WORLD BK 21/26
FR0014004XXX CIE FIN.FONC 21/26 MTN
USJ43830FXXX MITSUBISHI 21/26 REGS
US887317BXXX WARNER MEDIA 16/26
XS2023698XXX BQE TUNISIE 19/26 REGS
US68389XBXXX ORACLE 16/26
US00206RHXXX AT + T INC. 19/26
US86765BAXXX ENERGY TRAN. 2026
IT0005370XXX ITALIEN 19/26
US60871RAXXX MOLSON COORS BEV. 16/26
US871829BXXX SYSCO 16/26
NL0011819XXX NIEDERLANDE 16-26
XS2202907XXX SAIPEM FIN.I 20/26 MTN
USG06905AXXX BACARDI 16/26 REGS
US912828SXXX US TREASURY 2026
DE000HLB2XXX LB.HESS.-THR.ZI.DI.07A/15
US40414LAXXX HEALTHPEAK PPTYS 19/26
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