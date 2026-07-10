Die Aktie von Micron Technology hat am Donnerstag kräftig angezogen. Im regulären US-Handel ging es 4,5 Prozent nach oben auf 991,64 Dollar. Nachbörslich konnte das Papier sogar wieder über die 1.000 Dollar-Marke anziehen. Unterstützung erhielt die Aktie von der Ankündigung des Unternehmens, bis zu drei Milliarden Dollar in die in die "Stärkung des US-amerikanischen Halbleiter-Lieferketten-Ökosystems" zu investieren. Ohnehin präsentieren sich Halbleiterwerte derzeit stark.Micron zieht beim Kapazitätsausbau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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