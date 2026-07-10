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ESPG AG: Marco Lüder übernimmt Führung im Asset & Portfolio Management



10.07.2026 / 08:30 CET/CEST

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ESPG AG: Marco Lüder übernimmt Führung im Asset & Portfolio Management



Köln, 10. Juli 2026 - Die European Science Park Group (ESPG), ein auf Wissenschaftsparks spezialisiertes Immobilienunternehmen, hat Marco Lüder als Managing Director & Head of Asset & Portfolio Management gewonnen. Mit der Personalie und weiteren geplanten Schritten stellt die ESPG AG ihr Asset & Portfolio Management neu auf und setzt die Entwicklung ihres Science Park-Portfolios fort.



Marco Lüder verfügt über jahrelange Erfahrung als Asset Manager für große, bundesweit gelegene Portfolien von Gewerbeimmobilien. Dabei konnte er tiefes Branchenwissen, Führungserfahrung auf höchstem Niveau und ein klares Gespür für die strategische Ausrichtung gewinnen. Zuletzt war er als Managing Director bei NAS Real Estate für das Management eines bundesweiten und in Dänemark gelegenen Portfolios mit einem Volumen von mehr als einer Milliarde Euro verantwortlich. Bei der ESPG AG wird er diese Expertise einbringen und das Asset & Portfolio Management weiterentwickeln. Er komplettiert das neue Leadership-Team um Dr. Ralf Nöcker (CEO) und Christian Fendel (Finance Director), der im Juni 2025 zum Unternehmen gestoßen ist.



Marco Lüder, Managing Director & Head of Asset & Portfolio Management, ESPG AG: "Wissenschaftsparks verbinden Immobilienmanagement mit der Entwicklung innovationsgetriebener Standorte - genau das macht dieses Segment besonders spannend. Ich freue mich darauf, mich in diesen Bereich einzuarbeiten und die ESPG AG in ihrer weiteren Entwicklung zu begleiten und gemeinsam mit dem Team die Potenziale der Portfolios gezielt zu erschließen."



In seiner neuen Funktion wird Marco Lüder die strategische Weiterentwicklung des Asset & Portfolio Managements vorantreiben. Mit dem Ausbau des Managementteams verbindet das Unternehmen zugleich den Anspruch, seine Position im Segment der Wissenschaftsparks weiter zu stärken.



Dr. Ralf Nöcker, CEO, ESPG AG, sagt: "Mit Marco Lüder gewinnen wir einen erfahrenen Asset Manager mit ausgeprägter Expertise in der strategischen Steuerung von großen und komplexen Immobilienportfolios. Er wird uns dabei unterstützen, unsere Science Parks gezielt weiterzuentwickeln und unseren Mietern auch künftig maßgeschneiderte Flächen in attraktiven, innovationsnahen Umfeldern anzubieten."





Über ESPG

Die European Science Park Group (ESPG) ist ein auf Wissenschaftsparks spezialisiertes Immobilienunternehmen. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf dem Aufbau von Wissenschaftsparks, überwiegend geprägt von Mietern aus Zukunftsbranchen wie Biowissenschaften, grüne Technologien oder digitale Transformation, die von der Nähe zueinander und der direkten Nachbarschaft zu Universitäten, Kliniken oder Forschungsstandorten profitieren. Das Portfolio der ESPG umfasst bereits europaweit 16 Wissenschaftsparks mit einer Gesamtfläche von 126.000 Quadratmetern. Die Standorte sind in der Regel außerhalb der Metropolen angesiedelt, in Gebieten, die als Wissenschaftscluster gelten oder eine hohe Konzentration innovativer Unternehmen aufweisen.





Pressekontakt

Jan Hutterer

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