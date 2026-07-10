Die Märkte stehen wieder unter Druck. Geopolitische Spannungen rund um Donald Trump und den Iran, neue Inflationssorgen und die Frage nach dem nächsten Schritt der US-Notenbank sorgen für Nervosität. Viele Anleger reagieren auf solche Phasen mit Unsicherheit. Genau dann lohnt sich der Blick auf Unternehmen, deren Geschäftsmodell nicht an Schlagzeilen hängt.• Geopolitik und Zinsangst belasten kurzfristig die Stimmung.• Der Gesundheitssektor bleibt einer der stabilsten Megatrends überhaupt.• Der Megatrend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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