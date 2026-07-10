Mehr als 90 Prozent der Wärme, die durch die Emissionen fossiler Energie frei werden, nehmen Ozeane auf. Ein Forscherteam berechnete, dass sich diese Aufnahme immer mehr steigerte. Das hat extreme Folgen für das Klima - auch in Europa. Während wir uns nach der extremen Hitzewelle von Ende Juni 2026 etwas abgekühlt haben, haben es die Ozeane schlechter. Sie nehmen weiterhin die größte Hitze auf. Mehr als 90 Prozent der Wärme, die die Menschheit durch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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