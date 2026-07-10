© Foto: Dall-EMit dem größten US-Börsengang eines ausländischen Unternehmens sichert sich SK Hynix 26,5 Milliarden US-Dollar für den Ausbau seines KI-Chipgeschäfts.Der südkoreanische Halbleiterhersteller SK Hynix hat mit seiner US-Notierung, durch die Platzierung von 177,9 Millionen American Depositary Receipts (ADRs), insgesamt 26,5 Milliarden US-Dollar eingenommen und realisierte damit den größten US-Börsengang eines ausländischen Unternehmens. Gleichzeitig zählt die Transaktion zu den größten Aktienplatzierungen der Börsengeschichte überhaupt. Die ADRs wurden zu 149 US-Dollar je Anteilsschein ausgegeben. Ein ADR entspricht einem Zehntel einer in Seoul gehandelten Stammaktie. Die neuen ADRs werden …
Enthaltene Werte: US78392B1070Den vollständigen Artikel lesen
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