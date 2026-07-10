Der Bitcoin zeigt Lebenszeichen. Nach dem jüngsten Absturz auf 57.700 Dollar hat sich die führende Kryptowährung wieder in Richtung der 63.000 Dollar-Marke gekämpft. Doch trotz der Rückeroberung der psychologisch wichtigen Unterstützung bei 60.000 Dollar mahnen Experten zur Vorsicht. Die Analysefirma CryptoQuant stuft den aktuellen Anstieg als klassische Bärenmarkt-Erholung ein - von einer echten Trendwende könne keine Rede sein.Der aktuelle Rückenwind ist vor allem historisch begründet. Der Juli ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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