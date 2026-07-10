Tanium, ein führendes Unternehmen im Bereich Autonomous IT, gab heute bekannt, dass es im IDC MarketScape: Worldwide Digital Employee Experience (DEX) 2026 Vendor Assessment (Dok.-Nr. US53014625, Juni 2026) als Leader eingestuft wurde. Diese Auszeichnung spiegelt Taniums Ansatz wider, die digitale Mitarbeitererfahrung mit Echtzeit-Endpunktdaten innerhalb der Tanium Autonomous IT Platform zu vereinen. Mithilfe von Tanium Atlas, dem autonomen Betriebssystem des Unternehmens, können IT- und Sicherheitsmitarbeiter Probleme erkennen und darauf reagieren, ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln oder manuelle Übergaben vornehmen zu müssen.

"Ausfallzeiten von Mitarbeitern gehören zu den kostspieligsten Problemen im IT-Bereich. Jedes langsame Gerät oder jede ausgefallene Anwendung bedeutet Produktivitätsverluste, und das Problem wird erst behoben, wenn jeder betroffene Mitarbeiter sein eigenes Ticket einreicht", sagte Harman Kaur, Chief Technology Officer bei Tanium. "Tanium Atlas geht einen anderen Weg. Das System greift die Meldung eines Benutzers auf, ermittelt weitere Endgeräte mit demselben Problem und hilft dabei, diese Probleme eigenständig zu beheben oft noch bevor es überhaupt jemand bemerkt."

Wie im IDC MarketScape hervorgehoben wurde, bietet Tanium "ein digitales Mitarbeitererlebnis im Rahmen seiner autonomen IT-Plattform für einheitliche Endpunkt- und Sicherheitsabläufe. Diese ist auf Großunternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors ausgerichtet. Diese Konvergenz spiegelt wider, dass Probleme im Zusammenhang mit dem Nutzererlebnis häufig ihre Ursachen in der Konfiguration und der Sicherheitslage haben." Im IDC MarketScape wurde zudem festgestellt, dass "die Autonomous IT Platform und die Strategie von Tanium KI und Automatisierung nutzen, um routinemäßige, sich wiederholende Änderungen zu bewältigen. Währenddessen können sich die Mitarbeiter auf Ausnahmen und Designentscheidungen konzentrieren. Bei angemessener Steuerung kann dies den Arbeitsaufwand für unerwartete Aufgaben in den IT- und Sicherheitsteams verringern, die oft einen Großteil ihrer Zeit mit der manuellen Nachverfolgung bekannter Muster verbringen."

"Der Erfolg oder Misserfolg moderner Unternehmen hängt davon ab, wie gut sich ihre Belegschaft an neue digitale Tools und Plattformen anpassen und diese zu ihrem Vorteil nutzen kann", sagte Phil Hochmuth, Vice President für den Forschungsbereich Endpoint Management und Enterprise Mobility bei IDC. "Die Verbesserung der Mitarbeitererfahrung mithilfe dieser Tools sollte auf allen Führungsebenen des Unternehmens von der IT über die Fachabteilungen bis hin zur Geschäftsleitung oberste Priorität haben."

Die Autonomous IT Platform von Tanium basiert auf einer einzigen Echtzeit-Datenebene, die Konfiguration, Patching, Schwachstellenmanagement und Sicherheitsüberwachung über die gesamte Endpunktinfrastruktur hinweg abdeckt. Laut IDC steckt hinter Problemen mit der Benutzererfahrung oft eine fehlerhafte Konfiguration oder eine schwache Sicherheitslage. Genau deshalb wachsen diese Bereiche zunehmend zusammen. Das bedeutet, dass dieselben Telemetriedaten, die eine Sicherheitslücke aufdecken, auch aufzeigen können, was das Gerät eines Mitarbeiters verlangsamt oder eine Anwendung zum Absturz bringt. Die auf Tanium Atlas basierende Plattform nutzt agentenbasierte KI für routinemäßige Fehlerbehebung und autonome Ausführung, sodass Administratoren ohne manuelle Übergaben und ohne die Verwaltung separater Tools für jeden Problembereich von der Erkenntnis zur Maßnahme übergehen können.

Die Anerkennung durch IDC MarketScape reiht sich in eine Reihe von Analystenbewertungen ein, die Tanium im Jahr 2026 erhalten hat. Anfang dieses Jahres wurde Tanium im erstmals veröffentlichten Gartner Magic Quadrant for Endpoint Management Tools als Leader, als Leader im The Forrester Wave: Endpoint Management Platforms, Q2 2026 sowie als Leader im IDC MarketScape: Worldwide Client Endpoint Management Software for Windows Device Management 2025-2026 Vendor Assessment ausgezeichnet. In allen Bewertungen hoben die Analysten die Echtzeit-Endpunkt-Intelligenz von Tanium, die agentenbasierten KI-Fähigkeiten sowie die Vision einer autonomen IT als Alleinstellungsmerkmale hervor.

Um den Auszug zu Tanium aus dem IDC MarketScape: Worldwide Digital Employee Experience (DEX) 2026 Vendor Assessment zu lesen, besuchen Sie bitte die Website.

Über Tanium

Tanium ist das Unternehmen für autonome IT. Angetrieben von KI und Echtzeit-Endpunkt-Intelligenz ermöglicht Tanium Autonomous IT es IT- und Sicherheitsteams, ihre Unternehmen unaufhaltsam zu machen. Tanium Atlas, das autonome Betriebssystem des Unternehmens, gibt einem einzelnen IT- oder Sicherheitsverantwortlichen die Daten, die Orientierung und die Reichweite, um das zu leisten, wofür früher ein ganzes Team erforderlich war.

Das Unternehmen wird im ersten 2026 Gartner Magic Quadrant for Endpoint Management Tools als Leader gelistet, ebenso wie im IDC MarketScape: Worldwide Client Endpoint Management Software for Windows Device Management 2025-2026 Vendor Assessment.

Viele der weltweit führenden Unternehmen vertrauen auf die einheitliche Plattform von Tanium für Endpunktmanagement und -sicherheit, um schneller innovativ zu sein, widerstandsfähig zu bleiben und ihr Geschäft zuverlässig und in großem Maßstab voranzutreiben.

Erfahren Sie, wie Tanium Autonomous IT für ein unaufhaltsames Geschäft ermöglicht besuchen Sie www.tanium.com und LinkedIn

Über IDC MarketScape:

Das IDC MarketScape-Modell zur Anbieterbewertung soll einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von Technologie- und Dienstleistungsanbietern in einem bestimmten Markt geben. Die Forschungsmethodik verwendet eine strenge Bewertungsmethode, die sowohl auf qualitativen als auch auf quantitativen Kriterien basiert und zu einer einzigen grafischen Darstellung der Position jedes Anbieters innerhalb eines bestimmten Marktes führt. IDC MarketScape bietet einen klaren Rahmen, in dem die Produkt- und Serviceangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie die aktuellen und zukünftigen Erfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern sinnvoll verglichen werden können. Das Framework bietet Technologiekäufern außerdem eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und potenzieller Anbieter.

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