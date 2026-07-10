Die Moerser eHealth-Plattform schließt sich Banyan an, um die nächste Wachstumsphase zu beschleunigen

Banyan Software, ein kanadisches Unternehmen mit Sitz in Toronto, das erfolgreiche Softwareunternehmen langfristig erwirbt und betreibt, gibt die 100%ige Übernahme der HMM Deutschland GmbH (HMM) bekannt -- einer führenden B2B-eHealth-Plattform, die Krankenkassen, Medizinproduktehersteller und Leistungserbringer bei der Genehmigung, Abrechnung und Vergütung von Hilfsmitteln unterstützt.

HMM wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Moers. Mit über 200 Mitarbeitern betreibt das Unternehmen X3.Net, eine digitale Plattform, die Krankenkassen, Hilfsmittelerbringer und Leistungserbringer miteinander vernetzt und ihnen ermöglicht, Kostenvoranschläge, Genehmigungen, Abrechnungen und Erstattungen für Hilfsmittel in Echtzeit abzuwickeln. HMM genießt das Vertrauen von Krankenkassen, Medizinprodukteherstellern und Tausenden von Leistungserbringern in ganz Deutschland -- Beziehungen, die das Team über zwei Jahrzehnte aufgebaut hat.

Die Gründer und das Management von HMM suchten einen langfristigen Partner, der die Mittel und die operative Expertise mitbringt, um in die Plattform zu investieren, das Produkt weiterzuentwickeln, den Einsatz von KI zu beschleunigen und die nächste Wachstumsphase zu unterstützen -- bei gleichzeitiger Pflege der langjährigen Kundenbeziehungen.

"Wir sind stolz auf die Plattform, die wir aufgebaut haben, und auf das Vertrauen, das unsere Kunden uns über die Jahre entgegengebracht haben. Wir haben in Banyan einen Strategischen Partner gefunden, der sich langfristig zur Plattform bekennt, in sie investiert und hinter den Kundenbeziehungen steht, die wir in zwei Jahrzehnten aufgebaut haben. Mit der Unterstützung Banyans werden wir das, was wir aufgebaut haben, weiter beschleunigen -- KI in unsere Abläufe integrieren, die Plattform ausbauen und weiterentwickeln um Krankenkassen und Leistungserbringer weiterhin zuverlässig und innovativ mit digital Health Technologie zu versorgen, wie sie es seit über zwei Jahrzehnten von uns gewohnt sind."

Istok Kespret Gründer von HMM

"HMM ist die führende Plattform für die elektronische Abrechnung im deutschen Gesundheitswesen und verbindet mehr als 30.000 Leistungserbringer mit gesetzlichen und privaten Krankenversicherern -mit tiefer Integration in die Kernsysteme der Kunden und strukturell hoher Kundenbindung. Tiefe technische Expertise mit langjährigen Beziehungen im deutschen Gesundheitswesen verbindet.

Das HMM-Team verdient seit 2006 das Vertrauen der Krankenkassen und Leistungserbringer -- das nehmen wir nicht auf die leichte Schulter. Das Team bleibt in Moers, die Kundenbeziehungen bleiben erhalten, und wir untermauern diese Stabilität mit echten Investitionen: in die führende eHealth-Plattform, in verantwortungsvolle Automatisierung und in die Menschen, die dieses Unternehmen täglich für seine Kunden zum Laufen bringen."

Kay-Ingo Greve Operating Partner bei Banyan Software

Über HMM

HMM wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Moers. Das Unternehmen betreibt X3.Net, eine eHealth-Plattform, die Krankenkassen, Hilfsmittelerbringer und Tausende von Leistungserbringern dabei unterstützt, Genehmigungen, Abrechnungen und Erstattungen für Hilfsmittel in Echtzeit zu verwalten. HMM bietet seine Technologie sowohl als Software zur Automatisierung eigener Prozesse als auch als Managed Service an -- mit Produktfamilien für Kostenträger, Leistungserbringer und die private Pflegeversicherung. Mehr unter www.hmmdeutschland.de

Über Banyan Software

Banyan Software ist die dauerhaft beste Heimat für Softwareunternehmen, die spezialisierte Branchen, ihre Mitarbeiter und Kunden bedienen. Mit einem Buy-grow-and-hold-for-life-Ansatz und einer permanenten Kapitalbasis erwirbt und entwickelt Banyan Unternehmen weltweit, wahrt das Erbe der Gründer und hilft Portfoliounternehmen, sich durch gemeinsame KI-Expertise und operative Disziplin weiterzuentwickeln. Banyan betreibt mehr als 100 Portfoliounternehmen in Nord- und Südamerika, Großbritannien, der EU und dem asiatisch-pazifischen Raum. Mehr unter www.banyansoftware.com

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