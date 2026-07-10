BÖRSE AKTUELL: Die Aufwärtsrallye des Yen! Was wird der heutige Handelstag bringen? (10.07.2026)

Die internationalen Finanzmärkte starten mit positiven Vorzeichen in den Handelstag. Während die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung zwischen den USA und dem Iran die Sorgen um den Ölmarkt dämpft, sorgt die anhaltende Stärke der KI-Branche für Rückenwind an den Aktienmärkten. Besonders Technologiewerte stehen im Fokus, nachdem SK Hynix mit seinem Nasdaq-Debüt für Aufmerksamkeit sorgt. Gleichzeitig beobachten Anleger die Entwicklung der Anleiherenditen, den stärkeren japanischen Yen sowie die neuesten Konjunkturdaten aus Japan.

3 Key Takeaways

KI-Sektor bleibt Kurstreiber: Nasdaq und asiatische Technologieaktien profitieren von der starken Nachfrage nach KI-Halbleitern und dem Börsendebüt von SK Hynix.

Nasdaq und asiatische Technologieaktien profitieren von der starken Nachfrage nach KI-Halbleitern und dem Börsendebüt von SK Hynix. Iran-Gespräche entspannen den Ölmarkt: Hoffnungen auf weitere Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran halten Brent und WTI in einer engen Handelsspanne.

Hoffnungen auf weitere Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran halten Brent und WTI in einer engen Handelsspanne. Japan sorgt für Impulse: Höhere Erzeugerpreise und geplante Investitionen des staatlichen Pensionsfonds stärken den Yen und nähren Erwartungen weiterer Zinsschritte der Bank of Japan.

Geopolitik: Hoffnungen auf Diplomatie begrenzen die Nervosität

Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran bleiben eines der wichtigsten Themen an den Finanzmärkten. Allerdings gehen Anleger zunehmend davon aus, dass der Konflikt unter Kontrolle bleibt. Auslöser war die Bestätigung eines ranghohen US-Regierungsvertreters, wonach die technischen Gespräche mit Teheran fortgesetzt werden sollen. US-Präsident Donald Trump hatte auf dem NATO-Gipfel in Ankara zunächst erklärt, die Waffenruhe mit dem Iran sei beendet. Wenig später relativierte er diese Aussage und erklärte, Teheran habe den Kontakt gesucht, um eine Einigung zu erzielen.

Besonders im Fokus bleibt die Straße von Hormus. Der Iran betrachtet die wichtige Schifffahrtsroute als strategisches Druckmittel. Der Tankerverkehr ist von durchschnittlich 33 Schiffen pro Tag in der Vorwoche auf aktuell nur noch 13 Schiffe zurückgegangen. Katar und Pakistan bemühen sich derzeit um eine Vermittlung zwischen Washington und Teheran....

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