© Foto: Arne Dedert/dpaEin Trader hat 24 Millionen US-Dollar darauf gesetzt, dass der Nasdaq 100 noch im Juli ein Rekordhoch erreicht. Ein Detail könnte diese spektakuläre Wette jedoch weniger eindeutig machen. Was ist da los? Ein Optionsgeschäft über 24 Millionen US-Dollar hat die Aufmerksamkeit der Tech-Bullen auf sich gezogen. Ein Händler setzte am Donnerstag mithilfe einer dreiteiligen Call-Strategie darauf, dass der Nasdaq 100 bis Ende Juli ein neues Allzeithoch erreicht. Laut CNBC war dies der größte Einzeltrade im Invesco QQQ Trust ETF und der drittgrößte Optionshandel des gesamten Tages. Die Wette fällt in eine entscheidende Marktphase. Trotz der jüngsten Schwankungen bewegt sich der Nasdaq 100 seit dem …
Enthaltene Werte: US6311011XXX,US78378X1XXX,2455711,US46090E1XXXDen vollständigen Artikel lesen
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