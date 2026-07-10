Mit "Helga" bindet FONDSNET eine neue KI-Funktion in ihre Beraterplattform evolution.cloud ein. Die Anwendung unterstützt angebundene Berater direkt innerhalb der Plattform bei Investment-, Dokumentations- und Versicherungsprozessen. FONDSNET erweitert seine Plattform evolution.cloud um die KI-gestützte Assistentin Helga. Die neue Lösung steht angebundenen Berater direkt innerhalb der bestehenden Plattform zur Verfügung und liefert Unterstützung bei täglichen Arbeitsprozessen - von der Depotanalyse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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