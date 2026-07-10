Datum der Anmeldung:
08.07.2026
Aktenzeichen:
B9-72/26
Unternehmen:
Sumitomo Corp. und Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Company, Limited, Erwerb von jeweils 50% der Anteile an und gemeinsamer Kontrolle über die SMBC Aircraft Lifecycle Solutions Limited
Produktmärkte:
Flugzeugleasing
08.07.2026
Aktenzeichen:
B9-72/26
Unternehmen:
Sumitomo Corp. und Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Company, Limited, Erwerb von jeweils 50% der Anteile an und gemeinsamer Kontrolle über die SMBC Aircraft Lifecycle Solutions Limited
Produktmärkte:
Flugzeugleasing
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