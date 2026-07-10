München (ots) -Die große ARD-Hörbuchproduktion "Die Odyssee erzählt von Meike Rötzer" lässt Homers antiken Stoff in neuem Licht erscheinen: Die Autorin richtet den Blick konsequent auf die Frauenfiguren des Epos und verleiht ihnen Profil, Stimme und Geschichte. So entsteht eine vielschichtige, zeitgemäße Perspektive auf die berühmte Irrfahrt des Odysseus. Das achtteilige Hörbuch ist eine Koproduktion von BR, MDR und rbb und erscheint ab 10. Juli 2026 in ARD Sounds (https://www.ardsounds.de/sendung/die-odyssee-erzaehlt-von-meike-roetzer/urn:ard:show:04e531b6b8fefd7f/).Kurzinhalt:Die Nacherzählung von Meike Rötzer folgt Homers berühmtem Epos, verschiebt jedoch den Fokus: weg vom heroischen Einzelnen hin zu einem Netz aus Abhängigkeiten der handelnden Figuren. So wird deutlich, dass die Odyssee des Homer nicht nur von dem titelgebenden Helden, sondern von vielen Frauen und Männern erzählt, und von den Bedingungen, unter denen sie lebte in einer Zeit, in der die Verwerfungen des Krieges in alle Bereiche einer Gemeinschaft hineinreichten."Die Odyssee erzählt von Meike Rötzer" legt den raffinierten Aufbau des Epos frei - mit seinen zahlreichen Rahmenhandlungen und seinen Vor- und Rückgriffen - und stellt spannende, sehr zeitgemäße Fragen: Welche Spielräume hatten Frauen in der von Männern dominierten antiken Ordnung? Ein vielstimmiges Panorama, in dem insbesondere die Frauen Kontur gewinnen.Meike Rötzer wurde 1971 in Westfalen geboren. Sie ist Schauspielerin, Sprecherin und Autorin für Radiofeatures und Hörbücher und wurde bekannt durch zahlreiche Live-Auftritte mit Nacherzählungen von Weltliteratur. 2022 gründete sie den Erzählbuchverlag.Informationen zur Produktion"Die Odyssee erzählt von Meike Rötzer"Hörbuch in 8 Folgen à ca. 52 MinutenTon und Technik: Stefan Oberle, Wolfgang Lösch, Laura PicernoRegie: Katja Langenbach ("Sternenhimmel der Menschheit" - BR)Dramaturgie und Redaktion: Katarina AgathosProduktion: BR/MDR/rbb für die ARD 2026Ab 10. Juli in ARD Sounds (https://www.ardsounds.de/sendung/die-odyssee-erzaehlt-von-meike-roetzer/urn:ard:show:04e531b6b8fefd7f/)Meike Rötzer erzählt die Odyssee live vor PublikumMusikalische Begleitung: SLATEC13. September 2026 von 10.00 Uhr - 17.00 UhrIm Bergson - Kunstkraftwerk 2 (ehemals Rupert-Bodner-Str. 3-5), 81245 MünchenTickets und weitere Informationen finden Sie hier (https://bergson.com/event/homer-unplugged-meike-roetzer-erzaehlt-die-odyssee-live-13-september-2026)Pressekontakt:BR-PressestelleKaren ZollerE-Mail: Karen.Zoller@br.deTel. +49 (0)89 5900-94554Julia PerzE-Mail: Julia.Perz@br.deTel. +49 (0)89 5900-10553www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6311815