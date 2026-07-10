Schau, ich bin begeistert, dass der Kampf um die Addiko Bank AG das Sommerloch füllt. Ein Commerzbank-gegen-Unicredit-Krimi (mehr dazu weiter unten) für Kleine sozusagen. Mit all der nötigen Spannung! Auch wenn die slowenische NLB weiterhin - meiner Ansicht nach - trotz weitaus besserem Angebot (37 Euro je Aktie gegen 26,50 Euro) keine Chance in diesem Übernahmekampf gegen die Raiffeisen Bank International AG (RBI) hat, schafft sie es doch, die RBI ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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