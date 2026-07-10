DAX Prognose für Freitag, 10.07.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.121 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index versuchte vorbörslich zunächst nach Norden auszubrechen, scheiterte aber. Mit Aufnahme des Xetra Handels gaben die Notierungen weiter nach, allerdings nicht so dynamisch wie am Vortag. Den Bullen gelang es, den Index am Mittag zu stabilisieren und wieder aufwärtszuschieben. Was gelang war, die Tagesverluste zu kompensieren und wieder über die 25.100 Punkte-Marke zu laufen. Gestern hat sich im Handel ein Xetra Tagesgewinn eingestellt. Nachbörslich ging es ohne große Schwankungen seitwärts weiter. DAX ging bei 25.130 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

Der DAX verteidigt die Zone um 25.000 Punkte und arbeitet an einer kurzfristigen Erholung.

Die entscheidende Hürde bleibt der Bereich zwischen 25.300 und 25.350 Punkten mit der SMA200 und SMA50 als technische Widerstände.

Solange die Unterstützung um 25.000 Punkte hält, bleiben die Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung leicht erhöht.

Der DAX zeigte sich am Donnerstag deutlich stabiler als noch am Vortag. Nach einem schwächeren Handelsstart gelang es den Käufern, die Verluste vollständig auszugleichen und den deutschen Leitindex wieder über die Marke von 25.100 Punkten zu schieben. Der Xetra-Handel endete mit einem Tagesgewinn, während sich der Index im nachbörslichen Geschäft nahezu unverändert präsentierte.

Der DAX startete am Donnerstag bei 25.121 Punkten in den vorbörslichen Handel. Nach einem gescheiterten Ausbruchsversuch zur Oberseite setzte zunächst Verkaufsdruck ein, der allerdings deutlich geringer ausfiel als am Vortag. Ab dem Mittag übernahmen die Käufer wieder das Kommando und führten den Index zurück in den positiven Bereich. Der Handel endete bei 25.130 Punkten.

Unter den DAX-Aktien überzeugte insbesondere Qiagen mit einem Tagesplus von 9,97%. Ebenfalls gefragt waren Zalando (+3,29%) und Infineon (+3,27%). Auf der Verliererseite stand erneut Rheinmetall mit einem Minus von 4,30%, gefolgt von Daimler Truck Holding (-1,97%) und Volkswagen VZ (-1,78%)....

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