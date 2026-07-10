Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Deutsche Pfandbriefbank emittiert eine neue Unternehmensanleihe (ISIN DE000A382XXX/ WKN A3827B) im Umfang von 500 Mio. Euro, so die Börse Stuttgart.Gezahlt werde ein jährlicher Kupon in Höhe von 4,250%, die Ausschüttung erfolge jährlich. Die nächste Zinszahlung werde am 06.07.2027 geleistet. Das Laufzeitende sei für den 06.07.2029 vorgesehen. Ausgehend von einem Kurs von 99,40 ergebe sich eine Rendite von 4,522%. Handelbar sei die öffentliche Anleihe ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen, das entspreche auch der kleinsten handelbaren Einheit. (Bonds weekly Ausgabe vom 09.07.2026) (10.07.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de