Der Cybersecurity Index des AKTIONÄR, in dem unter anderem Cloudflare, Palo Alto Networks oder Verisign vertreten sind, ist auf ein neues Allzeithoch geklettert. Dies ist auch wenig verwunderlich. Denn die fortschreitende Digitalisierung und der Siegeszug der Künstlichen Intelligenz sorgen für einen deutlich steigenden Bedarf an IT-Sicherheit.Für Anbieter von Cybersecurity-Lösungen eröffnet sich dadurch ein Markt mit enormem Wachstumspotenzial. Mit der zunehmenden Verbreitung von KI entstehen zugleich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär