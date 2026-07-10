© Foto: Dall-EBitcoin steigt über 64.000 US-Dollar und auch XRP überwindet zum Wochenschluss die 1,10 US-Dollar. Ist jetzt der Weg nach oben frei?Der Kryptomarkt startete mit deutlichen Kursgewinnen in den Freitag. Bitcoin überschritt die Marke von 64.000 US-Dollar und notierte zuletzt bei 64.110 US-Dollar, was einem Tagesplus von 2,96 Prozent entspricht. Auch XRP setzt seine Aufwärtsbewegung fort und kletterte über die Marke von 1,10 US-Dollar, nachdem der Kurs um 1,45 Prozent zulegen konnte (Stand: 7:30 Uhr MESZ). Ethereum folgte dem positiven Markttrend und stieg um 2 Prozent auf 1.772 US-Dollar. Die Erholung beschränkt sich jedoch dabei nicht auf einzelne Kryptowährungen: 91 der 100 größten …
Enthaltene Werte: BTC~USD,XRP~USD,ETH~USDDen vollständigen Artikel lesen
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