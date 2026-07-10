Das SPARPLAN-UPGRADE: ETF Sparplan, Aktien Sparplan & fertige Portfolios

XTB erweitert sein Angebot für den Vermögensaufbau. Neben dem klassischen ETF Sparplan können Anleger ab sofort auch ab 15 - in einen Aktien Sparplan investieren oder fertige Themen-Portfolios (z. B. Dividenden-Strategien) nutzen. Das macht das Investieren für Anfänger maximal flexibel und dank 0 - Ordergebühren (bis 100k €/Monat*) extrem günstig.

Ein ETF Sparplan ist der perfekte Einstieg, aber ein Aktien Sparplan bietet dir maximale Individualität. Oder wie wäre es mit der optimalen Kombination aus beidem in einem vorgefertigten Portfolio? Das Thema Investieren für Anfänger war noch nie so flexibel wie heute.

Die wichtigsten Details zum neuen XTB Sparplan:

Geringe Einstiegshürde: Schon ab einer Sparrate von 15 Euro geht es los.

Beliebte Sparraten: Die meisten Anleger in Deutschland entscheiden sich für runde Summen wie 50, 100 oder 200 Euro monatlich.

Volle Flexibilität: Welche Summe du investierst und in welchem Rhythmus - das entscheidest du ganz nach deinen Wünschen.

Neu: Vorgefertigte Portfolios für den Autopiloten

Ebenfalls neu dazugekommen ist das regelmäßige Ansparen in vorgefertigte Portfolios. Ein ideales Feature für das Investieren für Anfänger, da du mit nur einem Klick in thematische Strategien investieren kannst. Ein Beispiel hierfür ist das Portfolio "Dividende", das aus einem ausgewählten Korb dividendenstarker Titel besteht.

?? Das Sparplan-Upgrade im Video: Wir stellen dir alle Neuerungen im Video vor - einfach und verständlich erklärt, ideal für Einsteiger:

Warum du jetzt mit dem Investieren starten solltest

Klassisches Sparen auf dem Tagesgeld- oder Sparbuch reicht für den langfristigen Vermögensaufbau für viele Anleger nicht mehr aus. Moderne Sparpläne schließen diese Lücke und bieten heute eine deutlich größere Flexibilität als noch vor wenigen Jahren.

Egal ob du dich für einen breit gestreuten ETF Sparplan, einen gezielten Aktien Sparplan oder thematische und sektorbasierte Strategien entscheidest: Individuelle Anlagelösungen lassen sich heute einfacher und günstiger denn je umsetzen.