Am 13.07. startet mit dem deeptech REPORT ein neuer Börsenbrief für Anleger, die frühzeitig auf die Technologieführer von morgen setzen wollen. Im Fokus stehen Unternehmen aus Zukunftsbranchen wie Künstliche Intelligenz, Halbleiter, Quantencomputing, Robotik, Biotech, Cybersecurity, Raumfahrt und Cleantech. Denn die nächsten großen Börsengewinner entstehen nicht nur in klassischen Tech-Unternehmen. Sie entstehen dort, wo wissenschaftlicher Fortschritt auf unternehmerische Vision trifft - in der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär