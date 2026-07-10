EQS-Ad-hoc: VINCORION SE / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr
Auf Basis vorläufiger Zahlen zum 30. Juni 2026 erzielte die VINCORION SE ("VINCORION") einen Konzernumsatz von 81,2 Mio. € im zweiten Quartal 2026; dies entspricht einem Anstieg von 44,5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum (56,2 Mio. €). Bezogen auf das Halbjahr erhöhte sich der Konzernumsatz damit von 105,5 Mio. € um 42,4 % auf 150,2 Mio. €.
Dieser Anstieg im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr ist in erster Linie auf eine erfolgreiche Entwicklung der Ramp-Up Maßnahmen zurückzuführen.
Der Vorstand bestätigt die Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2026 mit einem Konzernumsatz zwischen 280 Mio. € und 320 Mio. € sowie einer bereinigten EBIT-Marge zwischen 18 % und 19 %.
VINCORION wird seine Ergebnisse für das erste Halbjahr am 13. August 2026 veröffentlichen.
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