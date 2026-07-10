Geopolitik steigt in die Top-Risiken für Manager auf und KI sorgt zusätzlich für Unsicherheit. Das zeigt der WTW D&O Survey 2026. Die Studie offenbart zudem, dass viele Unternehmen ihre D&O-Deckung für unzureichend halten, obwohl der Markt weiterhin niedrige Prämien und hohe Kapazitäten bereit hält. Geopolitische Spannungen rücken stärker in den Fokus der Managerhaftung: Erstmals zählt Geopolitik zu den größten globalen D&O-Risiken. Laut aktueller D&O-Studie von Willis, einem Geschäftsbereich von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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