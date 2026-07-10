Wie lange dürfen für ein verunfalltes Elektro- oder Hybridfahrzeug erhöhte Quarantäne-Standgebühren verlangt werden? Das LG Koblenz zieht eine Grenze: Nach fünf Tagen ist die akute Brandgefahr meist vorbei. Eine Entscheidung, die Versicherer, Abschleppdienste und Fahrzeughalter betrifft. Ein Abschleppdienst, der E-Autos oder Hybridfahrzeuge abschleppt und verwahrt, kann für besondere Sicherheitsmaßnahmen auch höhere Kosten ansetzen, etwa für die Unterbringung des Unfallfahrzeugs auf einem Quarantänestellplatz. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact