Wiesbaden (ots) -
Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:
Montag, 13.07.2026
- (Nr. 245) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, Mai 2026
- (Nr. 246) Schwerbehinderte Menschen, Jahr 2025
- (Nr. N047) Preise für Flugtickets und Pauschalreisen, 1. Halbjahr 2026
Dienstag, 14.07.2026
- (Nr. 247) Großhandelspreise, Juni 2026
- (Nr. 248) Sterbefallzahlen (vorläufige Daten), 2. Quartal 2026
- (Nr. 29) Zahl der Woche zum Schulanfang: Preise für Schulmaterialien, Juni 2026
Mittwoch, 15.07.2026
- (Nr. 249) Überschuldete Personen nach Altersgruppen, Jahr 2025
- (Nr. N048) Wohn- und Einkommenssituation von Studierenden, Jahr 2025
Donnerstag, 16.07.2026
- (Nr. N049) Verkehrsunfälle mit E-Scootern, Jahr 2025
- (Nr. 250) Wohnungsbestand (Wohnungen nach Gebäudeart, durchschnittliche Wohnungsgröße und Wohnfläche je Einwohner/-in), Stichtag 31.12.2025
- (Nr. 251) Wirtschaftsfaktor Umweltschutz: Umsatz mit Gütern und Leistungen für den Umweltschutz, "Green Jobs" sowie Investitionen und laufende Aufwendungen der Industrie, Jahr 2024
Freitag, 17.07.2026
- (Nr. 252) Baugenehmigungen, Mai 2026
- (Nr. 253) Abschlussquoten von Bachelor- und Masterstudiengängen (Studienverlaufsstatistik), Jahr 2025
- (Nr. 254) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand), Mai 2026
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html
Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.
Herausgeber: DESTATIS | Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
65189 Wiesbaden
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6311908
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Montag, 13.07.2026
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- (Nr. 246) Schwerbehinderte Menschen, Jahr 2025
- (Nr. N047) Preise für Flugtickets und Pauschalreisen, 1. Halbjahr 2026
Dienstag, 14.07.2026
- (Nr. 247) Großhandelspreise, Juni 2026
- (Nr. 248) Sterbefallzahlen (vorläufige Daten), 2. Quartal 2026
- (Nr. 29) Zahl der Woche zum Schulanfang: Preise für Schulmaterialien, Juni 2026
Mittwoch, 15.07.2026
- (Nr. 249) Überschuldete Personen nach Altersgruppen, Jahr 2025
- (Nr. N048) Wohn- und Einkommenssituation von Studierenden, Jahr 2025
Donnerstag, 16.07.2026
- (Nr. N049) Verkehrsunfälle mit E-Scootern, Jahr 2025
- (Nr. 250) Wohnungsbestand (Wohnungen nach Gebäudeart, durchschnittliche Wohnungsgröße und Wohnfläche je Einwohner/-in), Stichtag 31.12.2025
- (Nr. 251) Wirtschaftsfaktor Umweltschutz: Umsatz mit Gütern und Leistungen für den Umweltschutz, "Green Jobs" sowie Investitionen und laufende Aufwendungen der Industrie, Jahr 2024
Freitag, 17.07.2026
- (Nr. 252) Baugenehmigungen, Mai 2026
- (Nr. 253) Abschlussquoten von Bachelor- und Masterstudiengängen (Studienverlaufsstatistik), Jahr 2025
- (Nr. 254) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand), Mai 2026
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
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