Die Bekanntgabe folgt auf eine Investition von Circle Ventures, der Corporate-Venture-Einheit von Circle

Elliptic, Marktführer im Bereich der Entscheidungsfindung für digitale Vermögenswerte, teilte heute mit, dass ein verbundenes Unternehmen der Circle Internet Group, Inc. ("Circle") (NYSE: CRCL) dem Agentic Design Partner Program beigetreten ist. Das Programm bringt Infrastrukturanbieter, Compliance-Teams und Technologieführer zusammen, um gemeinsam Compliance-Lösungen für autonome, KI-gesteuerte Finanzaktivitäten zu gestalten.

Dieser Schritt folgt auf eine Investition von Circle Ventures, der Corporate-Venture-Einheit von Circle, und baut auf der langjährigen Zusammenarbeit der beiden Unternehmen auf. Seit mehreren Jahren zählt Circle zu den Kunden von Elliptic und hat den Einsatz der Compliance-Funktionen von Elliptic auf eine Reihe von Initiativen im Bereich digitaler Vermögenswerte ausgeweitet.

Mit der zunehmenden Integration von Stablecoins, tokenisierten Vermögenswerten und KI-gestützten Anwendungen in Finanzdienstleistungen entstehen neue Compliance-Herausforderungen. Die Agentic-Compliance-Lösung von Elliptic begegnet diesen Herausforderungen, indem sie einzigartige Datensätze mit einer skalierbaren Abfrageplattform und einer Reihe von Agenten kombiniert, die Warnmeldungen in KI-gestützter Geschwindigkeit erkennen und verarbeiten. Diese Funktionen sollen Unternehmen dabei unterstützen, eine lückenlos überprüfbare und gesetzeskonforme Aufsicht sicherzustellen, da immer mehr autonome Systeme an Finanzaktivitäten beteiligt sind.

Das Agentic Design Partner Program steht für den Ansatz, mit dem Elliptic agentische Compliance-Lösungen entwickelt. Nach Überzeugung von Elliptic kann agentische KI in regulierten Branchen nicht isoliert entwickelt werden. Vielmehr muss sie kontinuierlich gemeinsam mit den Compliance-Teams weiterentwickelt werden, die sie einsetzen, denn die Transaktionsmuster, Verhaltenssignale und Fehlermodi autonomer Agenten haben in einer auf menschliche Abläufe ausgerichteten Finanzwelt keine Entsprechung. Agentic Design Partner können reale Warnmeldungsvolumina, aktuelle Transaktionsdaten und Sonderfälle aus dem Produktivbetrieb einbringen. Im Gegenzug gestalten sie die Roadmap von Elliptic mit, erhalten als Erste Zugang zu neuen Funktionen und tragen dazu bei, Standards zu setzen, bevor der übrige Markt nachzieht.

Durch die Teilnahme von Circle am Agentic Design Partner Program erhält Elliptic operative Erkenntnisse und praxisnahes Feedback für die Entwicklung von Lösungen für neue Onchain-Finanzprozesse.

"Da autonome Systeme zunehmend an Finanzaktivitäten beteiligt sind, müssen sich Compliance und Risikomanagement entsprechend weiterentwickeln. Wir freuen uns, Elliptic bei der Entwicklung einer Infrastruktur unterstützen zu können, mit der Unternehmen diese neuen Herausforderungen meistern und in einer zunehmend autonomen On-Chain-Wirtschaft selbstbewusster agieren können." Brian Schultz, Vice President of Corporate Development and Ventures, Circle.

"Die Compliance-Herausforderungen der agentischen On-Chain-Finanzwelt sind keineswegs theoretischer Natur. Sie werden bereits heute von den Teams überwunden, die die dafür erforderliche Infrastruktur aufbauen. Andere Anbieter in diesem Bereich beanspruchen inzwischen ebenfalls, agentische Compliance zu ermöglichen. Entscheidend ist jedoch, wo sie entwickelt wird. Gemeinsam mit Circle entwickeln wir die Lösung direkt innerhalb der Infrastruktur, auf der die Agenten ausgeführt werden, statt von außen ein Produkt bereitzustellen und darauf zu hoffen, dass es sich nahtlos einfügt. Die Teilnahme von Circle an unserem Agentic Design Partner Program und die Investition von Circle Ventures unterstreichen, wie wichtig es ist, agentische Compliance-Infrastruktur unmittelbar in den Systemen und Arbeitsabläufen zu entwickeln, auf die diese Anwendungen angewiesen sein werden." - Simone Maini, CEO, Elliptic

Über Elliptic

Elliptic ist Marktführer im Bereich der Entscheidungsfindung für digitale Vermögenswerte. Wir haben die umfassendste Plattform entwickelt, um Daten und Informationen zu Krypto-Assets über verschiedene Blockchains hinweg mit höchster Genauigkeit effizient zu extrahieren.

Die unvergleichliche Betriebszeit, Skalierbarkeit, Tiefe und Breite im Hinblick auf Daten und Informationen, die unsere Plattform liefert, führen dazu, dass anspruchsvolle Organisationen Elliptic für ihre Anforderungen in den Bereichen Compliance, Risikomanagement, Intelligence-Prozesse und Blockchain-Infrastruktur wählen.

Elliptic wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London sowie Niederlassungen in New York, Washington D.C., Miami, Dubai, Hongkong, Singapur und Tokio. Weitere Informationen finden Sie unter www.elliptic.co. Folgen Sie uns außerdem auf LinkedIn und X.

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