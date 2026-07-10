Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das gestrige Handelsgeschehen verlief über weite Teile des Tages in ruhigen Bahnen, so die Analysten der Helaba.Beruhigend habe insbesondere gewirkt, dass die Energiepreise nicht weiter zugelegt hätten. Zudem habe es wenig Impulse vonseiten der Datenveröffentlichungen oder der Zentralbanken gegeben. Heute sei der Kalender erneut nur dünn besetzt und die anstehenden Reden von EZB-Ratsmitgliedern hätten nach Erachten der Analysten kaum Potenzial, um die Märkte zu beeinflussen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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