Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Rentenmärkte sind in dieser Woche deutlich unter Druck gekommen, nicht nur in Deutschland und der Eurozone, sondern auch in den USA und beispielsweise auch in Japan, so die Analysten der Helaba.Gründe dafür würden sich viele finden lassen. Zum einen hätten die jüngsten Anstiege der Öl- und Gasnotierungen, nachdem der US-Präsident das Rahmenabkommen mit dem Iran für beendet erklärt habe, die Inflations- und damit die Zinserhöhungserwartungen beiderseits des Atlantiks wieder steigen lassen. Auch solide Konjunkturzahlen und Kommentare aus Notenbankkreisen hätten in der Tendenz mehr belastet als unterstützt. In der Folge hätten die Renditen zugelegt und im Fall der deutschen Bundesanleihen mit 10-jähriger Restlaufzeit sei seit Monatsbeginn ein Anstieg der Rendite um über 25 Basispunkte zu verzeichnen. Spitzenniveaus aus dem Mai dieses Jahres seien noch nicht wieder erreicht worden, die Marke von 3,00% sei aber problemlos überschritten worden. In den USA belaufe sich das Plus auf rund 20 Basispunkte und die Marke von 4,50% sei übersprungen worden. ...

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