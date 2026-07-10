Die Aktienmärkte zeigten sich gestern weltweit freundlich. Doch der Iran-Konflikt bleibt ein Treiber für die Energiepreise. Während viele Anleger auf Öl- und Gasproduzenten setzen, verdient ein Unternehmen unabhängig vom Gaspreis an jedem transportierten Kubikmeter. Genau das macht den Titel zum heißen Rally-Kandidaten.Der Konzern zählt zu den zentralen Infrastruktur-Playern im US-Erdgasmarkt. Sein Netz ist wegen hoher Investitionskosten und regulatorischer Hürden kaum kopierbar. Hinzu kommt ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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