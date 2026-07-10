DJ MÄRKTE EUROPA/Kaum verändert - Finanzinvestoren sorgen für Bewegung

DOW JONES--Europas Börsen sind wenig verändert in den Handel am Freitag gestartet. Für Zurückhaltung sorgt der wieder aufgeflammte Konflikt im Nahen Osten, wenngleich zwischen den USA und dem Iran "technische Gespräche" stattfinden sollen. Vor dem Wochenende halten sich die Anleger zurück. Tendenziell stützende Impulse kommen aus dem Chipsektor. Für Beruhigung sorgen Berichte über weiterhin hohe Investitionspläne in die KI-Infrastruktur.

Der DAX gewinnt 0,1 Prozent auf 25.137, der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,1 Prozent nach. An den Devisen- und Anleihemärkten tut sich wenig. Der Ölpreis gibt leicht nach - Brent notiert mit 75,62 Dollar das Fass auf einem unkritischen Niveau.

Bayer legen 1,1 Prozent zu. Der Pharmakonzern hat sich eine milliardenschwere Finanzspritze gesichert und holt im Gegenzug den Vermögensverwalter Apollo ins Boot als Minderheitsinvestor eines neu gegründeten Unternehmens für Verhütungsmittel. In das neue Unternehmen will der Konzern das Geschäft mit "reversiblen Langzeit-Kontrazeptiva" (LARC) einbringen. Eine entsprechende Vereinbarung mit Apollo sei am Freitag unterzeichnet worden.

Nach der Hausse vom Vortag im späten Handel verliert die Qiagen-Aktie 0,8 Prozent auf 36,37 Euro. Wie Bloomberg berichtete, sollen Finanzinvestoren wie EQT, Advent und KKR erneut ein Auge auf das Diagnostikunternehmen geworfen haben. Einige der potenziellen Bieter sollen signalisiert haben, dass sie ein Angebot von mindestens 50 US-Dollar pro Aktie in Erwägung ziehen könnten.

Weiterhin Akzente könnten Pre-Close-Calls setzen, zum Wochenschluss von Porsche AG und BMW. Die Aufsichtsratssitzung von VW (+1%) vom Vortag hat derweil kaum neue Erkenntnisse gebracht. Die Produktpalette soll um bis zu 50 Prozent verkleinert werden, laut Medienberichten stehen mehr als 100.000 Arbeitsplätze auf dem Spiel und die Zukunft von offenbar vier Werken ist ungewiss. Dies entspricht aber weitgehend dem bisherigen Kenntnisstand.

Vodafone reagieren mit Aufschlägen von 11 Prozent auf den geplanten Einstieg des franzöischen Investors Xavier Niel bei dem Telekomkonzern. Niel will über sein Anlagevehikel Vega einen Anteil von 16,2 Prozent für knapp 4,4 Milliarden Pfund erwerben. Niel wäre damit der größte Anteilseigner bei Vodafone.

Easyjet haussieren mit Aufschlägen von 13,1 Prozent auf 665 Pence in Reaktion auf ein vorläufiges Übernahmegebot von Apollo für die Fluglinie. Apollo bietet 715 Pence und damit mehr als die 690 Pence von Castlelake. Laut Bernstein wären erhebliche Restrukturierungen notwendig, um den Apollo-Preis rechtfertigen zu können. Die Börsenreaktion spricht für Zurückhaltung bei den Anlegern, Analysten sehen hohe kartellrechtliche Hürden.

Rossmann soll beabsichtigen, bis zum Jahresende in den Markt für verschreibungspflichtige Medikamente einzusteigen. "Unserer Einschätzung nach unterstreicht dieser Schritt die Attraktivität des zugrundeliegenden E-Rezept-Marktes (eRx) und dürfte als Katalysator für eine beschleunigte Online-Penetration wirken", so Metzler. Allerdings stehe Rossmann vor einer steilen und kostspieligen Lernkurve, um die etablierte Infrastruktur und Logistik von Redcare Pharmacy (-2,1%) zu replizieren.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD Euro-Stoxx-50 6.276,06 -0,1 -8,21 6.284,27 8,4 Stoxx-50 5.379,14 -0,1 -5,95 5.385,09 9,4 DAX 25.136,91 +0,1 18,64 25.118,27 2,6 MDAX 32.024,95 +0,6 187,60 27.039,42 4,6 TecDAX 3.827,95 +0,1 3,36 3.091,28 5,7 SDAX 18.099,05 +0,1 24,40 13.062,07 5,4 FTSE 10.489,58 +0,2 17,13 10.472,45 5,6 CAC 8.338,33 +0,1 11,71 8.326,62 2,3 SMI 14.253,59 +0,3 38,29 14.215,30 7,4 ATX 6.478,89 +0,3 22,06 6.456,83 21,6 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:02 EUR/USD 1,1435 +0,1 0,0007 1,1428 1,1431 EUR/JPY 184,87 -0,4 -0,7100 185,58 185,6500 EUR/CHF 0,9211 -0,1 -0,0010 0,9221 0,9224 EUR/GBP 0,8522 +0,0 0,0001 0,8521 0,8538 USD/JPY 161,65 -0,4 -0,7200 162,37 162,3700 GBP/USD 1,3414 +0,1 0,0009 1,3405 1,3388 USD/CNY 6,778 -0,2 -0,0141 6,7921 6,7927 USD/CNH 6,7807 -0,2 -0,0141 6,7948 6,7955 AUS/USD 0,6946 +0,1 0,0006 0,694 0,6938 Bitcoin/USD 64.053,94 +1,3 788,54 63.265,40 62.954,09 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 71,45 -0,9 -0,63 72,08 Brent/ICE 75,62 -0,9 -0,68 76,30 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.106,93 -0,3 -14,09 4.121,02 Silber 59,89 -0,2 -0,10 59,99 Platin 1.622,92 +0,8 12,60 1.610,32 (Angaben ohne Gewähr) ===

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July 10, 2026 04:19 ET (08:19 GMT)

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