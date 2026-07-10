© Foto: Patrick Pleul - dpaDie Aktie von easyJet hebt am Freitag ab: die Billigfluggesellschaft hat mitgeteilt, ein Übernahmeangebot des Investmentunternehmens Apollo Global Management im Wert von 7,7 Milliarden US-Dollar zu prüfen.Nach den Bedingungen des Barangebots hätten die Aktionäre von easyJet Anspruch auf 7,15 Pfund (9,61 US-Dollar) je Aktie, womit das Unternehmen mit 5,7 Milliarden Pfund beziehungsweise rund 7,66 Milliarden US-Dollar bewertet werden würde. Als Alternative zur Barzahlung bietet Apollo den Aktionären zudem eine sogenannte "Stub Equity Alternative" an. Dabei könnten sie ihre bestehenden easyJet-Aktien in die Beteiligungsgesellschaft einbringen, über die die Apollo-Fonds ihre Investition in …
Enthaltene Werte: GB00B7KR2P84,US03769M1062Den vollständigen Artikel lesen
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