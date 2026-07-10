Das ist wirklich bemerkenswert: Die Aktie der DHL Group hat in den vergangenen Wochen und Monaten kräftig Boden gut machen können. Ausgehend vom 52-Wochen-Tief im September bei 37,99 Euro hat der DAX-Titel mittlerweile 49 Prozent zugelegt. Zum Vergleich: Die Aktie von Nvidia kam in diesem Zeitraum lediglich auf ein Plus von knapp 18 Prozent.Ganz klar, die Performance von Nvidia war in den vorangegangenen Monaten und Jahren natürlich weitaus beeindruckender. Doch dieser Quervergleich verdeutlicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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