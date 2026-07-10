TSMC zeigt mögliche Entwicklung der neuen SK Hynix-Aktien auf. Dessen US-ADRs notieren seit Jahren häufig 20 % oder mehr über den in Taiwan gehandelten Aktien. Gründe sind die höhere Liquidität in den USA, die Aufnahme in zahlreiche US-Indizes und technische Besonderheiten beim Umtausch der ADRs. Ähnliche Effekte könnten sich mittelfristig auch bei SK Hynix einstellen. Es ist mit einem Bewertungsaufschlag ggü. der südkoreanischen Notiz zu rechnen.
Volker Schulz
Redaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe https://www.bernecker.info/
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