Die Aktie von SpaceX befindet sich im Korrekturmodus: Am Mittwoch dieser Woche schloss der Kurs bei 145,20 US$. Das bedeutete ein neues Allzeittief, das zuvor bei ca. 147 US$ gelegen hat. Auch wenn die Aktie am Donnerstag mit einem Aktienkurs von 152 US$ zumindest zwischenzeitig wieder etwas stieg: Seit dem Hoch bei 225 US$ hat die mit hohen Erwartungen gestartete SpaceX-Aktie deutlich Federn lassen müssen. Ob die Aktie nun ein Kauf ist? Die bekannte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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