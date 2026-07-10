Baden-Baden (ots) -"Tigerenten Club - Das große Streamer-Battle" am 18. Juli 2026 ab 18 Uhr / u. a. mit Nils Bomhoff, Chefstrobel und FibiiAm 18. Juli 2026 streamt der "Tigerenten Club" auf dem ARD Twitch-Kanalab 18 Uhr einmalig eine vierstündige Live-Show aus dem Studio in Baden-Baden. Unter dem Titel "Tigerenten Club - Das große Streamer-Battle" treten dieses Mal statt Schulklassen acht bekannte Twitch-Creator:innen in den beliebtesten Spielen aus 30 Jahren "Tigerenten Club" gegeneinander an. Moderiert wird die Show von Nils Bomhoff ("Rocket Beans"), mit dabei sind unter anderem Fibii, Knirpz und Chefstrobel. Sie spielen um Spenden für die Kinderhilfsaktion "Herzenssache" von SWR und SR.Interaktives Live-Experiment mit der Twitch-CommunityFür das Innovationslabor "X Lab" des SWR und die ARD Twitch-Koordination dient das Projekt als Praxistest für eine neue interaktive Technologie innerhalb der ARD. Erstmalig wird unter Live-Bedingungen eine neue Quiz-Extension auf Twitch eingesetzt. Diese Erweiterung ergänzt den regulären Stream um eine interaktive Quiz-Oberfläche, über die Nutzer:innen im Stream live mitraten und gegeneinander antreten können. Vanessa Wormer, Abteilungsleiterin SWR X Lab: "Ein Klick ist schnell gemacht, echte Beteiligung nicht. Uns interessiert, ob Community-Interaktion, Live-Steuerung und die neue Quiz-Extension so zusammenspielen, dass daraus über vier Stunden ein echtes Miterleben wird." Michael Eberhard, Direktor Technik und Produktion: "Am Beispiel der neuen ARD-Quiz-Extension zeigt sich sehr deutlich, wie eng technische Entwicklung und redaktionelle Anforderungen heute verzahnt sind. Für die Zuschauer bedeutet das ein deutlich intensiveres Erlebnis, weil sie nicht mehr nur zusehen, sondern unmittelbar Teil der Show werden."Zuschauer:innen können den Verlauf der Show beeinflussenBeim "Streamer-Battle" des Tigerenten Club stehen wie immer Action, Spaß und gute Laune im Vordergrund - und die Twitch-User spielen eine zentrale Rolle: Neben der Quiz-Extension können sie im Chat auch über Spielverläufe mitentscheiden, Regeln verändern und ins Geschehen eingreifen. Nicolas Caspar, Redaktionsleitung "Tigerenten Club": "Den 'Tigerenten Club' gibt es jetzt schon seit 30 Jahren - und in dieser Zeit hat er sich von einer klassischen TV-Sendung zu einer lebendigen, modernen Spielshow entwickelt. Mit 'Tigerenten Club - Das große Streamer-Battle' schlagen wir jetzt ein neues Kapitel auf. Wir wollen herausfinden, wie präsent der 'Tigerenten Club' noch in den Köpfen der Twitch-Community ist - und gleichzeitig testen, wie gut neue Ausspielwege für uns funktionieren.""Tigerenten Club - Das große Streamer-Battle""Tigerenten Club - Das große Streamer-Battle" ist eine gemeinsame Produktion der "Tigerenten Club"-Redaktion, der ARD Twitch-Koordination, dem Technik- und Produktionsnetzwerk sowie dem SWR X Lab. Live zu sehen am 18. Juli 2026 ab 18 Uhr auf dem ARD Twitch-Kanal (https://www.twitch.tv/ard).Fotos über ARD-Foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://swr.li/tigerenten-club-spezialausgabe-live-auf-twitchNewsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt NewsletterPressekontakt: Felix Oser, Tel. 07221 929 22986, felix.oser@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6311983